9.05 BENEFIZ

Licht ins Dunkel Barbara Stöckl und Peter Resetarits begrüßen wieder live aus dem ORF-Zentrum in Wien und blicken auf Initiativen und Projekte, die Licht ins Dunkel unterstützt hat, und lassen weihnachtliche Musik aufspielen, bevor um 17.00 ein Weihnachtssingen für Licht ins Dunkel auf dem Programm steht. Bis 19.00, ORF 2

10.55 MÄRCHENFILM

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Tri oríšky pro Popelku, CS/DDR 1973, Václav Vorlícek)

Ein in jeder Hinsicht verlässlicher Kandidat im Weihnachtsprogramm: die charmante Verfilmung des gleichnamigen Grimm-Märchens als ČSSR/DDR-Koproduktion aus dem Jahr 1973. Bis 12.15, ORF 1

13.55 KOMÖDIE

Frühstück bei Monsieur Henri (L’étudiante et Monsieur Henri, F 2015, Ivan Calbérac) Der griesgrämige Monsieur Henri (Claude Brasseur) nimmt eine lebensfrohe Studentin (Noémie Schmidt) als Untermieterin auf in der Hoffnung, so die unliebsame Schwiegertochter loszuwerden. Ivan Calbéracs Komödie ist ein Schaulauf für ihr gegensätzliches Hauptdarstellerduo. Bis 15.30, One

15.45 KOMÖDIE

Paddington 2 (GB/F 2017, Paul King) Der liebenswerte, mittlerweile bestens integrierte Bär muss sich Geld für ein Geschenk verdienen. In die Quere kommt ihm Bösewicht Phoenix Buchanan, wunderbar schmierig verkörpert von Hugh Grant. Wie schon der erste Film erneut ein Volltreffer. Bis 17.25, ZDF neo

16.05 SATIRE

Die Glücksritter (Trading Places, USA 1983, John Landis) Was macht uns zu dem, was wir sind? Eddie Murphy als Bettler in seinem erst zweiten Film und Dan Aykroyd als reiches Ekelpaket spielen in John Landis’ meisterhafter Komödie groß auf. Bis 18.15, ATV

19.55 ÖSTERREICHISCH

Die Simpsons: Weihnachten in Florida Nicht nur Weihnachten, für die man sich hoffnungsvoll nach Florida begibt, sind dieses Mal bei den Simpsons anders. Die gelbe Familie spricht in dem Weihnachtsspecial österreichisch und wurde dafür von Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart) und Yasmo (Lisa) synchronisiert. Bis 20.15, ORF 1

20.15 GERICHTSDRAMA

Zeugin der Anklage (Witness for the Prosecu­tion, USA 1957, Billy Wilder) Der herzkranke Londoner Strafverteidiger Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) lässt sich überreden, den scheinbar aussichtslosen Fall eines des Mordes beschuldigten Ehemanns (Ty­rone Power) zu übernehmen. Famose Agatha-Christie-Adaption von Billy Wilder. Bis 22.40, Servus TV

22.20 FANTASYKOMÖDIE

Die Geister, die ich rief ... (Scrooged, USA 1988, Richard Donner) Dem hartherzigen TV-Produzenten Frank Cross (Bill Murray) gehen die Quoten über alles – bis sich der Geist der vergangenen Weihnacht einstellt. Die Modernisierung von Charles Dickens’ A Christmas Carol ist mittlerweile selbst so etwas wie ein Klassiker. Bis 0.20, Sat1

22.25 WEIHNACHTSSATIRE

Bad Santa (USA 2003, Terry Zwigoff) Zwar jobbt Willie T. Stokes alle Jahre wieder als Kaufhaus-Weihnachtsmann. Das hindert ihn aber nicht daran, zu saufen oder die Kinder auf seinem Schoß zu beschimpfen – bis ihm ein kleiner Junge über den Weg läuft, der allein bei seiner Oma lebt. Schwarzhumorige Weihnachtssatire mit einem großartigen Billy Bob Thornton als etwas anderem Weihnachtsmann. Bis 0.30, Puls 4

