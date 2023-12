Liebe Leserin, lieber Leser,

in der Vorwoche hat ein Meta ein großes Update für die smarten Ray-Ban-Sonnenbrillen angekündigt. Dieses sollte vor allem KI-Features nachliefern. Jetzt ist es da, und die ersten Tester sind von den Funktionen begeistert, auch wenn die Privatsphäre des Umfelds offenbar keine große Rolle spielt.

Außerdem: Der Markt für Kryptowährungen zeigt heuer bisher deutliche Anzeichen einer Erholung. Zwar ist die Marktkapitalisierung noch weit von den historischen Höchstständen entfernt, doch stehen die Chancen für Gewinne nach dem Katastrophenjahr 2022 relativ gut. Wie diese Gewinne zu versteuern sind, wurde im Rahmen der ökosozialen Steuerreform "neu" festgelegt und 'ist bereits seit 1. März 2022 gültig'. Am 1. Jänner 2024 wird nun eine weitere Regelung in Kraft treten. DER STANDARD hat sich angesehen, was es dabei zu beachten gilt.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

Metas KI-Brille begeistert die Fachwelt, lässt aber Fragen der Privatsphäre offen

Kryptowährungen: Wie sich die Versteuerung bald verändert

Russische Armee feiert angeblich KI-gestütztes Supergeschütz

Für Hyperloop One ist der Zug abgefahren

Meta Threads soll von Störung bei X profitiert haben

Apple Watches können in den USA nicht mehr repariert werden

Pornhub-Betreiber muss Opfern von Sex-Handel Entschädigung leisten