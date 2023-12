Schriftsteller Franzobel geht in seinem Gastkommentar auf Besonderheiten des letzten Polit-Jahres ein.

"Hobts mi gern" ist nicht nur Aufforderung zur positiven Empathiebekundung, sondern auch Ausdruck einer Eh-schon-alles-wurst-Gesinnung. Hobts mi gern kann man sich auch angesichts der aktuellen Politik denken. Nach Ibiza und der Absetzung der Kurz-Kamarilla müsste nun doch alles ehrlicher und transparenter sein? Das Gegenteil ist der Fall, manche heimische Volksvertreter sind, wie es scheint, im Anstandslosen ohne Grenzen.

Am offensichtlichsten wird das an der Person des Nationalratspräsidenten, der die Debatte über die Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität selbst leitet und auch als Beschuldigter Untersuchungsausschüssen vorsitzen will. Oder die als Beraterhonorare deklarierten Millionen für einen Ex-Kanzler von einer inzwischen insolventen Immobilienbande. Wofür? Insider-Informationen? Rutschenlegen? Abkassierende Ex-Politiker sind lagerübergreifend anzutreffen. Der Mensch ist käuflich, also kein Wunder, wenn jemand der Versuchung erliegt. Schmerzhaft wird es erst, wenn das ehemals verkündete, Solidarität tönende Programm mit der eigenen Gier so gar nicht mehr zusammenpasst, jedes Maß verloren gegangen ist.

Schöne Bescherung? Illustration: Fatih Aydogdu

Der einfache Gemeindebedienstete darf keine Pralinen annehmen, ohne als korrupt zu gelten, in der Armutsbekämpfung oder Integrationsförderung wird jeder Euro dreimal umgedreht, aber wenn größenwahnsinnige Immobilienverfilzer Möbelhausketten oder historische Gebäude kaputtsanieren, wird akklamierend zugesehen. Dass die Staatsbürgerin und der Staatsbürger das dann auslöffeln müssen, während die ins Privatvermögen geretteten Villen und Yachten unangerührt bleiben, schmeckt bitter nach Kakaodurchzug. Hobts mi gern.

"Wenn wir mit der geistigen und geologischen Bodenversiegelung nicht aufhören, können wir uns bald in Estrich umbenennen."

Große Firmengeflechte und Konzerne zahlen hierzulande keine Steuern, während das Finanzamt jedem säumigen Normalsterblichen gleich eine Strafgebühr umhängt. Das Gesundheitssystem hatscht, das Bildungswesen stottert, die Kluft zwischen Arm und Reich klafft auseinander, aber das in Österreich seit den Habsburgern praktizierte System aus Gottesgnadentum, Realitätsverweigerung und Katholizismus bleibt unangerührt. Was im Weihnachtsversand kaum klappt, ist bei Entscheidungsträgern Fundament – die Packelei.

Ukrainische und russische Oligarchen kaufen sich die österreichische Gastroszene und Hotellerie. Manche Betriebe haben sich mit der Corona-Förderung reichgestoßen, Strom und Wohnen sind zu Luxusgütern geworden, und alles, was dem Kanzler zu der in Österreich fröhliche Urständ feiernden Inflation eingefallen ist, war ein Hinweis auf den Hamburger im Pappkarton – da hätte er auch benützte Katzenstreu empfehlen können.

Kein Wunder, dass sich mancher wünscht, es denen da oben einmal ordentlich zu zeigen. Das Pferd, auf das man dabei setzt, steht im nationalen Stallgeruch und wiehert heimatlich Volkskanzler.

Prächtige Häuser, protzige Autos

Politikerinnen und Politiker sollen das Nützliche populär machen und nicht das Populäre ausnutzen. Nicht gerade ein Kernbereich der FPÖ. Für sechzig Prozent der Bevölkerung funktioniert das politische System nicht. Dabei ist Österreich wohlhabend, sicher, reich. Überall prächtige Häuser, protzige Autos, volle Restaurants, Thermen, Skipisten. Die Flughafenschalter zu fernen Destinationen sind genauso überrannt wie Einkaufsmeilen oder Weihnachtsmärkte. Vielen geht es gut. Fragt sich nur, wie lange noch? Wenn wir mit der geistigen und geologischen Bodenversiegelung nicht aufhören, können wir uns bald in Estrich umbenennen. Klimawandel, Migration und soziale Gerechtigkeit erfordern eine kluge, visionäre Politik, kein kleingeistiges Legislaturperiodendenken, keine Leistungsträger, deren einzige Leistung Handaufhalten und Einsackeln ist.

Österreich hat hohe soziale Durchlässigkeit, was gut ist, weil eine Kindheit im Gemeindebau der Karriere nicht zwangsläufig im Wege steht. Vielleicht sind wir deshalb aber auch anfälliger für die Verlockungen des großen Geldes. Heinz-Christian Straches Ibiza-Fantasien, Ex-Politiker als Lobbyisten für Scheichs oder Gazprom, die Machenschaften der Frau Kneissl, Jan Marsaleks Wirecard als Projekt des russischen Geheimdienstes, Andreas Mölzer in Afghanistan, und das ist nur ein kleines Zipfelchen vom großen Misthaufen. Ja, da könnte man schon politikverdrossen werden. Nur darf man sich dann nicht wundern, wenn nächstes Jahr Donald Trump und Herbert Kickl in der Weihnachtskrippe liegen und der Ochs-und-Esel-Stammtisch aufmarschiert.

Politikerinnen und Politiker versprechen immer das Beste für das Land, dabei wollen sie meist wenig und das meiste davon für sich. Trotzdem dürfen wir nicht aufhören, an das Gute, Ideale und Anständige zu glauben, daran, dass manche wirklich etwas besser machen wollen. Und wenn wir auf die da oben schimpfen, müssen wir bei uns selbst anfangen, die Welt wertiger, wahrhaftiger und ehrlicher zu machen. Am Ende hat jedes Land immer die Regierung, die es sich selbst gewählt hat, aber nur abzustimmen, ist zu wenig. Es muss auch das Handeln und Denken stimmen. Hier kann jeder und jede mitmachen und sich verschenken, weil Geiz ist überhaupt nicht geil. Schöne Weihnachtstage. (Franzobel, 24.12.2023)