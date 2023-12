11.20 HEXEREI

Hexe Lilli rettet Weihnachten (D 2017, Wolfgang Groos) Hexe Lilli (Hedda Erlebach) ist sauer, alles dreht sich um ihren kleinen Bruder. Da zaubert sie Knecht Ruprecht herbei, der verwöhnte Kinder ermahnen soll, doch dann steckt er ein Kind nach dem anderen in seinen großen Sack. Hilfe! Lilli und ihre beste Freundin Layla sind ganz schön gefordert, Weihnachten zu retten. Bis 12.55, ORF 1

15.45 HURRA, HURRA

Neue Geschichten vom Pumuckl Neuauflage von Ellis Kauts Kinderklassiker mit der KI-Stimme des verstorbenen Pumuckl-Sprechers Hans Clarin. Florian Brückner gibt den neuen Meister Eder. Sechs Folgen am Stück. Bis 18.40, ORF 1

20.10 WIEDERSEHEN

Ist das Leben nicht schön? (It’s a Wonderful Life, USA 1947, Frank Capra) Kein Weihnachten ohne George Bailey (James Stewart): Der angesehene Bürger einer amerikanischen Kleinstadt verzweifelt an seinen Niederlagen. Ein Engel rettet ihn. Der Schluss ist zum Weinen: Sollte diese Gefühlsäußerung heute noch möglich sein, angesichts solch winziger Sachen, wie Filme es sind, dann ausschließlich hier, wo von Engeln die Rede ist und im Glück noch der Tod über die Schulter schaut. Denn jede Not findet ihren Ausweg. Nicht verzagen ist die Devise. Bis 22.15, 3sat

20.15 KRIMI

Dampfnudelblues: Ein Eberhofkrimi (D 2013, Ed Herzog) "Stirb, du Sau" steht mit Farbe an der Hauswand von Direktor Höpfl (Robert Palfrader) geschrieben. Kurz darauf liegt er tot auf den Bahngleisen, und mit der Ruhe des Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ist es vorbei. Bayerischer Humor der eher ganz trockenen Sorte. Bis 21.50, BR

20.15 KATASTROPHE

Titanic (USA 1997, James Cameron) Zum 110. Jahrestag des Untergangs der Titanic gibt es zuerst James Camerons Romantikdrama mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio vor dem Hintergrund der Schiffskatastrophe. Danach ist ab 23.15 die Doku Expedition ins Herz des Wracks über Tauchexpeditionen zu dem erst 1985 entdeckten Schiffswrack zu sehen. Bis 0.05, Vox

20.15 FABELHAFTE REISE

Die Karte meiner Träume (The Young and Prodigious T. S. Spivet, F/CDN 2013, Jean-Pierre Jeunet ) T. S. Spivet ist ein Wunderkind. Er hat mit seinen nur zehn Jahren ein Perpetuum-mobile-Modell erfunden und soll dafür mit einem renommierten Preis ausgezeichnet werden – den will er auch persönlich abholen. Heimlich verlässt er die idyllische Ranch seiner Eltern in Montana und macht sich auf den Weg nach Washington. Damit beginnt ein Abenteuer mit vielen Hindernissen, inszeniert vom Regisseur des Meisterwerks Die fabelhafte Welt der Amelie. Mit Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Callum Keith Rennie, Judy Davis. Bis 21.55, Arte

Kyle Catlett spielt das Wunderkind T. S. Süovet mit Leidenschaft für Kartografie und wissenschaftliche Erfindungen in "Die Karte meiner Träume", 20.15 Uhr auf Arte. © SND/Tapioca Films/Gaumont/Fran

20.15 EPOCHAL

Der Name der Rose (D/I/F 1986, Jean-Jacques Annaud) Und wieder huschen Sean Connery und Christian Slater durchs Gemäuer der von Umberto Eco erdachten Benediktinerabtei. Die beiden kümmern sich weniger um Mordserien oder um das Schicksal der Minoriten als um Aristoteles’ zweites Buch der Poetik. Mit Helmut Qualtinger in der Nebenrolle des Kellermeisters, es war Qualtingers letztes Filmengagement. Bis 23.05, Kabel eins

21.50 DRAMA ... denn sie wissen nicht, was sie tun (Rebel Without a Cause, USA 1955, Nicholas Ray) Mittelschichtjunge Jim Stark (James Dean) hadert mir seinem Leben und den Eltern. An seiner neuen Schule in Los Angeles legt er sich sogleich mit der Halbstarkenbande an, deren Anführer Buzz (Corey Allen) ihn zu einer Mutprobe herausfordert – einem Autorennen. Vier Monate nach Drehschluss verunglückte James Dean in seinem Porsche. Bis 0.00, Servus TV

Radiotipps

10.05 FEATURE

Hörbilder Spezial: Miriam Makeba Ein Porträt der Sängerin und Menschenrechtsaktivistin von Grace Yoon. Bis 11.00, Ö1

11.50 GESPRÄCH

Intermezzo: Schwarz & Rubey über den Reiz, zu scheitern Die Schauspieler und Kabarettisten Simon Schwarz und Manuel Rubey erzählen, warum neue Wagnisse nötig sind. Bis 12.10, Ö1

14.05 HÖRSPIEL

"Die Kapuzinergruft" von Joseph Roth Der letzte Roman des Autors, geschrieben im Pariser Exil 1938. Mit Michael Rotschopf, Cornelius Obonya, Johannes Zeiler, Birgit Doll, Peter Simonischek. Bis 15.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 25.12.2023)