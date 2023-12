"Spiel mir das Lied vom Tod", "Der Junge muss an die frische Luft", "The Fog – Nebel des Grauens" - mit Radiotipps

20.15 NÖSTLINGER

Geschichten vom Franz (A 2021, Johannes Schmid) Franz ist neun Jahre alt, eher klein, blondgelockt. Wenn er Angst hat, kann er nur noch piepsen. Das soll sich ändern, die Ratschläge von Influencer und Bodybuilder Hank Haberer sollen helfen. "Schmid setzt die Geschichten vom Franz einfühlsam und mit dem Nöstlinger’schen Witz gekonnt in Szene", schrieb Valerie Dirk in ihrer Kritik im STANDARD. Mit Jossi Jantschitsch, Ursula Strauss, Simon Schwarz, Nora Reidinger, Leo Wacha. Bis 21.35, ORF 1

Franz (Jossi Jantschitsch) mit Freundin Gabi (Nora Reidinger) in "Geschichten vom Franz", 20.15 Uhr, ORF 1. ORF / Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

20.15 MUNDHARMONIKA

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone)Die neue Welt, gesehen von Sergio Leone: der alte Westen, wie ihn nur ein Europäer filmen kann. Lokalisiert zwar in John Ford’s Point in Monument Valley, doch überhöht durch Blut, Zeitlupe, Grausamkeit, Rituale und eine schreckliche, verfremdende Melodie vom Untergang des optimistischen Amerikas. Bis 23.20, Servus TV

20.15 TODESZELLE

The Green Mile (USA 1999, Frank Darabont) Ein Mörder, der sich vor dem Dunkel fürchtet? Ein Gefängnisaufseher (Tom Hanks) hegt Zweifel, ob der schwarze Hüne Coffey den Weg durch den mit blassgrünem Linoleum ausgelegten Flur zum elektrischen Stuhl gehen muss. Bis 0.02, RTL 2

21.35 BIOGRAFIE

Der Junge muss an die frische Luft (D 2018, Caroline Link) Verfilmung der Biografie von Hape Kerkeling. Darin erzählt der Komiker über seine Kindheit im Ruhrgebiet und vom Suizid seiner Mutter. Mit Julius Weckauf als Hape Kerkeling und Sönke Möhring als Vater Heinz. Bis 23.10, ORF 1

23.10 NEW HOLLYWOOD

Chinatown (USA 1974, Roman Polański)Jack Nicholson als Privatschnüffler, der im Los Angeles des Jahres 1937 von Femme fatale Faye Dunaway in ein undurchdringliches Netzwerk städtischer Korruption gelockt wird. Von Roman Polański als makelloser Neo-Noir inszeniert. Bis 1.15, One

23.15 KINDERWUNSCH

Was wir wollten (Ö 2020, Ulrike Kofler) Alice und Niklas sind glücklich, es fehlt ihnen an nichts – außer einem Kind. Nach etlichen gescheiterten In-vitros fahren sie auf Urlaub nach Sardinien. Dort kommt alles hoch, was sie bisher zu verdrängen versucht haben. Eine gutgelaunte Tiroler Familie zieht direkt ins Nachbarhaus und scheint all das zu haben, was ihnen im Leben fehlt. Debütfilm mit Lavinia Wilson und Elyas M’Barek. Bis 0.40, ORF 1

0.05 HORROR-KLASSIKER

The Fog – Nebel des Grauens (The Fog, USA 1979, John Carpenter) Während ein alter Seebär den Kindern des Dorfes eine gruselige Geschichte von rachelüsternen Schiffsgeistern erzählt, wird die Geschichte Wirklichkeit: Auf das Fischerstädtchen treibt eine todbringende Nebelwand zu. Schockerschönheit mit Janet Leigh, Jamie Lee Curtis und Adrienne Barbeau. Das aktuelle Remake hat zum Glück nicht heimische Kinos eingenebelt. Bis 1.50, Kabel 1

Radiotipps

10.05 FEATURE

Hörbilder Spezial: "So long, Marianne"Die Geschichte hinter dem weltbekannten Lied von Leonard Cohen. Bis 11.00, Ö1

11.03 KLASSIK

Matinee: Manfred Honeck dirigiert die Bamberger Symphoniker Mit Werken von Bach, Haydn, Schubert. Bis 11.50, Ö1

11.50 MUSIK

Intermezzo Beatrix Neundlinger singt Nöstlinger.Bis 12.10, Ö1

19.05 MAGAZIN

Memo: Beruf Nächstenliebe Was tut ein Diakon eigentlich? Und: Könnte das eine Diakonin auch? Bis 19.30, Ö1 (Astrid Ebenführer, 26.12.2023)