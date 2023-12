Wiener bei 111:121-Pleite in Philadelphia auch mit acht Rebounds, zwei Assists und ein Steal

Philadelphia – Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) beim 111:121 der Toronto Raptors auswärts gegen die Philadelphia 76ers in der National Basketball Association (NBA) mit 19 Punkten eine persönliche Saisonbestmarke erzielt. Der Center aus Wien war damit zweitbester Scorer der Kanadier. Zudem standen acht Rebounds, zwei Assists und ein Steal in 28:49 Minuten für ihn zu Buche.

Die Raptors hatten stark begonnen und sich auf 27:12 (8. Minute) abgesetzt. Von der Führung zehrten sie bis knapp vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel übernahmen jedoch die favorisierten Gastgeber endgültig das Kommando. "Nach einem super Start und einer frühen 15-Punkte-Führung konnten wir nicht genügend Würfe treffen und ihre Stars nicht bremsen", kommentierte Pöltl den Spielverlauf.

Bei den 76ers sorgten Tobias Harris und Tyrese Maxey (je 33) sowie Joel Embiid (31) für 97 Punkte. Pascal Siakam war mit 31 Zählern der Topscorer der Kanadier, die bereits am (heutigen) Samstag wieder im Einsatz sind. Utah Jazz ist am Ontariosee zu Gast.

Titelverteidiger Denver Nuggets gewann bei den Brooklyn Nets 122:117. Für den 20. Sieg im 30. Saisonspiel zeichneten Jamal Murray mit 32 und Nikola Jokic mit 31 Punkten hauptverantwortlich. (APA, 23.12.2023)