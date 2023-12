Die Polizei versucht derzeit, die Identität des Verstorbenen aufzuklären, der in einem Keller in Wien-Hietzing mit Brandwunden gefunden wurde. APA/EVA MANHART

Wien – Im Kellerbereich eines Hauses in Wien-Hietzing ist am Freitagnachmittag im Zuge einer Kontrolle aufgrund eines Wasserschadens eine männliche Leiche entdeckt worden. Der Tote, der laut Polizei wohl obdachlos war, wies Brandwunden auf und dürfte nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei selbst ein offenes Feuer angezündet haben. Anzeichen auf Fremdeinwirkung gibt es laut Polizei keine, wie der ORF berichtet. Der Brand beschädigte wiederum eine in der Nähe befindliche Wasserleitung, das ausgetretene Wasser dürfte dann das Feuer gelöscht haben.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Obduktion des Leichnams an. Die Identität des Verstorbenen sowie weitere Hintergründe zu dem Vorfall sind noch Gegenstand von Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich beim Toten um einen 60 bis 70 Jahre alten Mann handelt. (APA, red, 23.12.2023)