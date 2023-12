Hintergründe zur Tat oder zur Identität des Täters oder der Täter waren zunächst unklar, wie die Polizei Samstagfrüh mitteilte. Am Samstag wäre Schmidt 105 Jahre alt geworden

Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) bei einer Bundestagssitzung im September 1982. imago stock&people

Hamburg - Unbekannte haben am Freitagabend das Grab des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Schmidt auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf mit Hakenkreuzen beschmiert. Am Samstag wäre Schmidt 105 Jahre alt geworden. Hintergründe zur Tat oder zur Identität des Täters oder der Täter waren zunächst unklar, wie die Polizei Samstagfrüh mitteilte.

Die Verunreinigung sei schnell entfernt worden. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. (APA, 23.12.2023)