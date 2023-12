500.000 digitale Führerscheine sind mittlerweile in der Ausweisplattform der ID-Austria aktiviert worden. APA/HANS KLAUS TECHT

Wien - 500.000 digitale Führerscheine und 100.000 Altersnachweise sind mittlerweile in der Ausweisplattform der ID-Austria, mit der etwa auch Behördenwege online erledigt werden können, aktiviert worden. Das teilte das Staatssekretariat für Digitalisierung und Telekommunikation in einer Aussendung mit. Nächstes Jahr sollen auch der digitale Zulassungsschein und der digitale Personalausweis fertiggestellt werden.

Für die Nutzung des digitalen Führerscheins ist keine aktive Internetverbindung am Smartphone notwendig. Kontrolliert wird er von der Polizei mittels eigener App. Im Ausland wird er allerdings derzeit nicht anerkannt. Für Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist der digitale Führerschein auch "ein wichtiger Beitrag für die Cybersicherheit in Österreich". Dem Diebstahl von Daten werde dadurch ein weiterer wirksamer Riegel vorgeschoben.

Der digitale Altersnachweis kann von Jugendlichen etwa beim Einkaufen von alkoholischen Getränken sowie von Zigaretten, aber auch beim Kino-und beim Club-Besuch genutzt werden. Zu sehen bekommt der "Prüfer" nur ein Foto, den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung und die Information, ob die jeweils geforderte Altersgrenze erreicht ist, also nicht einmal Name oder genaues Geburtsdatum. Auch der digitale Altersnachweis kann offline genutzt werden. "Mein Ziel ist es, in Zukunft alle Ausweise, die in der Geldtasche sind, auch am Handy verfügbar zu haben", so Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP). (APA, 23.12.2023)