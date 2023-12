Während der Weihnachtsfeiertage ist die Gefährdungslage erhöht. Getty Images/iStockphoto

Die österreichischen Sicherheitsbehörden erhöhen rund um die Weihnachtsfeiertage die Schutzmaßnahmen im öffentlichen Raum. Wie die Polizei am Samstagabend in einer Aussendung bekannt gab, sollen terroristische Akteure in ganz Europa zu Angriffen auf christliche Veranstaltungen rund um den 24. Dezember aufgerufen haben.

"Aufgrund einer aktuellen Gefährdungseinschätzung des Verfassungsschutzes sowie der nach wie vor erhöhten Terrorwarnstufe gilt während der Weihnachtsfeiertage allgemein eine erhöhte Gefährdung in Österreich", so die Landespolizeidirektion Wien.

Festnahmen in Wien und Deutschland

Betroffen sei vor allem die Hauptstadt Wien, die erhöhten Schutzmaßnahmen würden aber auch in den Bundesländern gelten. Im Fokus stünden vor allem Kirchen und religiöse Veranstaltungen sowie Weihnachtsmärkte. Die Polizei weist darauf hin, dass die Maßnahmen je nach Notwendigkeit gesetzt würden und es gegebenenfalls zu Zutrittskontrollen kommen kann. Besucherinnen und Besucher mögen daher Lichtbildausweise mitnehmen.

Die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet davon, dass die Sicherheitsbehörden in Österreich, Deutschland und Spanien Hinweise erhalten hätten, dass eine islamistische Terrorzelle möglicherweise an Silvester oder Weihnachten mehrere Anschläge in Europa verüben wolle. Zudem hätte es bereits Festnahmen in Wien und Deutschland gegeben. Nähere Details dazu sind derzeit nicht bekannt, eine offizielle Bestätigung der österreichischen Behörden gibt es dazu nicht.

Wie die Kölner Polizei in einer Aussendung mitteilt, werden beim Kölner Dom aufgrund eines Gefahrenhinweises für Silvester ab Samstagabend besondere Schutzmaßnahmen ergriffen. "Auch wenn sich der Hinweis auf Silvester bezieht, werden wir bereits heute Abend alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten", so der Kölner Kripochef Michael Esser. Der Dom werde nach der Abendmesse mit Spürhunden abgesucht und anschließend verschlossen. Am Sonntag gebe es dann Zutrittskontrollen. (mae, 23.12.2023)