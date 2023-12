In Taipeh, im Bild der Präsidentenpalast, war das Erdbeben nicht zu spüren. REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS

Taipeh - Ein Erdbeben der Stärke 4,6 gab es am Sonntag vor Taiwans dünn besiedelter Ostküste, teilte der seismologische Dienst der Insel mit. Auf der Insel selbst war das Beben kaum zu spüren. Das Epizentrum des Erdbebens lag im Meer vor dem Landkreis Taitung in einer Tiefe von 16,5 km.

Das seismologische Institut meldete nur geringe Erschütterungen in dem Landkreis, einer überwiegend ländlichen Gegend. In der Hauptstadt Taipeh wurde das Beben gar nicht gespürt. Taiwan liegt in der Nähe der Verbindung von zwei tektonischen Platten und ist anfällig für Erdbeben. (APA, 24.12.2023)