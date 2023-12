Auf 4,51 Meter Länge zeigt der wuchtige Austral viel praktisches Talent. Chic? Geschmackssache. Foto: Stockinger

Dem Kadjar war nicht viel Erfolg und Zeit beschieden, nach nur einer Generation segnete er bereits wieder das Zeitliche – und wurde durch den Austral ersetzt. Der von den Abmessungen her unterhalb des Espace (richtig, der ist neuerdings auch Mitglied dieser Fraktion) angesiedelte SUV ist als Mild- und Vollhybrid erhältlich, das Zusammenspiel der Komponenten bei Letzterem war bisher kein Ruhmesblatt, vielleicht haben die das inzwischen im Griff, beim Espace klappt es ja auch.

Beim (12-Volt-)Mildhybrid hingegen gab es bisher keine Auffälligkeiten, außer vernünftige Verbrauchswerte bei zugleich zügigem Vorankommen. Die stärkere der beiden milden Versionen haben wir uns jetzt einmal kurz angesehen, die mit 158 PS sowie mit sieben Gängen unterlegtem CVT-Getriebe – die schwächere leistet 140 PS, und es gibt sie ausschließlich mit manueller Sechs-Gang-Schaltung.

Auf die neue Interieurwelt wird man noch öfter stoßen, nach dem Austral hat sie auch in den Espace-SUV Einzug gehalten. Foto: Stockinger

In der Top-Ausstattungsversion Iconic Esprit Alpine kommt der SUV, den es generell nur als Fronttriebler gibt – vor Geländeausritten wird also gewarnt –, auf 41.820 Euro; mit allen Extras summierte sich das beim Testwagen auf 47.868 Euro. Das ist viel Geld. In so einem Fall lohnt es sich, besonders genau zu prüfen, was man dafür bekommt.

Der Austral schaut tatsächlich um einiges jünger aus als sein Vorgänger Kadjar. Die Außenhaut wirkt wie aus einem Guss, innen gibt es neben gut verarbeiteten Sitzen eine hochwertige, L-förmige Bildschirmanordnung. Vor allem das auf Google-Daten basierende Navi und dessen optische Darstellungsform haben uns gut gefallen.

Fingerspitzengefühl

Gestartet wird per Knopfdruck, geschaltet mittels Lenkstockhebel. Letzteren muss man mit der Fingerspitze auf D oder R schieben, um der CVT-Automatik die gewünschte Fahrtrichtung mitzuteilen. Etwas überfrachtet wirkt der rechte Bereich hinter dem Lenkrad: Hier gruppieren sich neben dem Lenkstock zusätzlich ein Scheibenwischerhebel und ein weiterer Ausleger, über den sich Audiofunktionen wie die Lautstärke regeln lassen. Es dauert jedenfalls, bis man sich hier blind zurechtfindet.

430 bis 1455 Liter fasst der Kofferraum, die Ladekante liegt recht hoch. Foto: Stockinger

Ebenfalls etwas Eingewöhnung verlangen die reichlich vorhandenen Knöpfe auf dem Lenkrad. Abstandstempomat und auch die anderen reichlich vorhandenen stillen Helferlein machen ihre Arbeit durchwegs gut. Wie bei anderen Autos muss man sich allerdings auch bei dem in Spanien gebauten, phonetisch aber an Australien denken lassenden Austral an gelegentlich übereifrige Brems- oder Lenkeingriffe gewöhnen. Ein Zeichen, dass die Sensoren funktionieren.

Auffällig ist die Mittelkonsole des 4,51 Meter langen, 1,83 Meter breiten und 1,62 Meter hohen Kompakt-SUVs. Hier findet sich ein breiter, in Längsrichtung verschiebbarer Griff, der gut zur Hand liegt, allerdings ohne echte Funktion ist. Darunter befindet sich eine rutschfeste Gummiauflage für Smartphones. Dort lassen sich die Akkus während der Fahrt bequem aufladen. Das Kofferraumvolumen lässt sich durch Umlegen der Rückbank von 430 auf 1455 Liter vergrößern. Im Sportmodus brüllt der Austral wie ein Löwe. Dann steigt bei zügiger Fahrt der Verbrauch auf 7,6 Liter. (Günther Strobl, 30.12.2023)