Wenn es ums Thema künstliche Intelligenz (KI) geht, sind die Schlagzeilen dieser Tage häufig nicht erfreulich. Neben den Turbulenzen an der Spitze von OpenAI dominierten primär die Gefahren, die die Technologie mit sich bringt, die Nachrichten. Deepfakes, KI-gestützte Falschmeldungen, KI-gesteuerte Kriegswaffen und mehr werfen nicht gerade ein positives Schlaglicht auf das relativ junge Entwicklungsfeld.

Dabei gibt es durchaus Anlass zur Hoffnung. Jüngst konnten Forscher etwa dank der Hilfe einer KI eine neue Klasse an Antibiotika entdecken, die zukünftig gegen zunehmend resistente Keime eingesetzt werden können. Ein KI-Modell von Google hat außerdem den Schleier über 2,2 Millionen bislang unbekannter Materialien gelüftet, von denen manche vielversprechend für den Einsatz in verschiedenen Bereichen sind.

Und auch bisher ungelöste Mathematikrätsel konnten gelöst werden. Weiters etablieren sich KI-Hilfen auch zunehmend im medizinischen Bereich, beispielsweise bei der Analyse von Aufnahmen aus dem Röntgengerät sowie von MRT- und CT-Aufnahmen.

Joyce Loaiza und ihr Roboter ElliQ. AP/Rebecca Blackwell

Roboter-Zimmergefährte

Die Liste ließe sich länger fortsetzen, aber an dieser Stelle soll ein sehr "menschlicher" Fortschritt vor den Vorhang geholt werden, nämlich in Form von ElliQ. Dabei handelt es sich um einen (auf Wunsch) gesprächigen Roboter, der ein wenig aussieht wie eine futuristische Nachttischlampe. Das Produkt des israelischen Herstellers Intuition Robotics zeigt erste vielversprechende Ergebnisse, wenn es darum geht, die Einsamkeit älterer Menschen zu lindern.

Associated Press nennt mehrere Beispiele. Etwa die ehemalige Büroangestellte Joyce Loaiza (81), die in einer Seniorensiedlung in Florida wohnt und sich beim Heimkommen freut, wenn ihr Roboter sie fragt, wie ihr Tag war. Die 83-jährige Deanna Dezern hingegen fand Trost bei der sprechenden Maschine, als ein Freund von ihr verstarb. Mit der 92-jährigen Marie Broadbent, die blind ist und in einem Hospiz wohnt, spielt der Roboter Spiele und dient auch als Musikplayer. Der 83-jährigen Jan Worrell hilft der Roboter, im Seniorenheim neue Freunde zu finden.

"Es ist unterhaltsam", wird Loaiza zitiert. Sie hat ihre robotische Gefährtin "Jellybean" getauft. "Man kann wirklich mit ihr reden", sagt sie. Die Maschine mit dem beweglichen Kopf mache auch Scherze. Zitat: "Ich würde hinausgehen, wenn ich Hände hätte, aber ich kann keinen Schirm halten."

Neben Witzen liefert ElliQ auch inspirierende Zitate oder spielt auf einem dazugehörigen Bildschirm Inhalte wie Städte- und Museumsführungen ab. Dazu liefert es Anleitungen für Übungen, erkundigt sich nach der Gesundheit seiner Nutzer und erinnert daran, regelmäßig Wasser zu trinken und Medikamente einzunehmen. Man kann über den Roboter auch Videoanrufe mit Freunden und Verwandten führen und auch in Notfällen schnell Ärzte kontaktieren.

Auch Deanna Dezern interagiert gerne mit ihrem elektronischen Mitbewohner. AP/Rebecca Blackwell

Die Spezialität der dahinterstehenden KI sei es dabei nicht nur, sehr "menschliche" Konversationen zu führen, sondern die Interessen und Vorlieben seiner Nutzer zu lernen und sich daran anzupassen. Die Gespräche, so versichert der Hersteller, werden nicht an das Unternehmen übertragen, sondern lokal auf dem Gerät verarbeitet.

Erste Daten zeigen hohe Zufriedenheit

Gratis bietet man den Roboterdienst natürlich nicht an. Intuition Robotics verlangt eine Installationspauschale von 250 Dollar sowie eine Jahresgebühr von 600 Dollar. In Umlauf gebracht werden die Roboter derzeit von Pflegeagenturen in den US-Bundesstaaten New York, Washington, Nevada, Michigan und Florida. Wie viele bereits im Einsatz sind, verrät die Firma nicht. Das Ziel ist es aber, binnen fünf Jahren 100.000 Roboter an Senioren zu vermitteln.

Die ersten Daten, die der Hersteller vorlegt, sind vielversprechend. Selbst ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme nehmen die Nutzer pro Tag durchschnittlich mehr als 30-mal Kontakt zu ihrem Roboter auf. Mehr als 90 Prozent von ihnen geben außerdem an, sich weniger einsam zu fühlen.

Kritik

Es gibt aber auch Kritik an der Entwicklung. Für Julianne Holt-Lunstad von der Brigham Young University, die die Folgen von Einsamkeit auf Gesundheit und Sterblichkeit erforscht, könnte diese Form der Geselligkeit dazu führen, dass die Nutzer zwar kurzfristig von ElliQ profitieren, aber auf Dauer weniger menschlichen Kontakt suchen.

So wie Hunger uns dazu treibe, Essen zu suchen, solle uns das "unangenehme Signal der Einsamkeit dazu motivieren, nach sozialer Anknüpfung zu suchen". Ob die KI hier tatsächlich ein Bedürfnis erfülle oder nur "das Signal abschwäche", sei unklar.

Der tischlampenförmige Roboter soll menschlichen Kontakt ergänzen, aber nicht ersetzen. AP/Rebecca Blackwell

Kein Ersatz, sondern Ergänzung

Sowohl Dor Skuler, Chef von Intuition Robotics, als auch die Pflegeagenturen sagen dazu, dass die Roboter nicht als Ersatz für menschlichen Kontakt gedacht seien. Allerdings verweisen sie darauf, dass nicht alle Seniorinnen und Senioren in ein soziales Netzwerk eingebunden seien. Viele von ihnen könnten das Haus nicht verlassen, und selbst jene mit starken Familienbanden seien oft alleine.

Er würde gerne mit dem Finger schnippen können, um den Roboter bei einer der vielen älteren Menschen einen Besuch abstatten zu lassen, die keine lebenden Freunde und Angehörigen mehr haben, sagt Greg Olsen. "Doch es ist ein bisschen komplizierter als das." Er ist Leiter des New York State Office for the Aging, das 900 ElliQ-Roboter angeschafft und davon auch bereits 700 verteilt hat.

Charlotte Mather-Taylor, Leiterin Area-Agency on Aging im Bezirk Broward County, Florida, ist voll des Lobes für die Maschinen. Gerade nach der Covid-Pandemie, die die Vereinsamung weiter verstärkt hat, liefere ElliQ dringend nötige, zusätzliche Anregung. Die Maschinen seien beliebt, man sehe "sehr positive Resultate".

Die Roboter würden nie versuchen, sich als Mensch auszugeben, sondern stets festhalten, dass sie eine Maschine seien, sagt Skuler. Seiner Ansicht nach ist die Beziehung der Menschen zur KI ähnlich wie jene zu Haustieren.

Ein Testimonial-Video des Herstellers.

ElliQ

"Es war, was ich gebraucht habe"

Als Deanna Dezern ihrer ElliQ erzählte, dass ihr Freund gestorben war, antwortete diese, dass sie sie umarmen würde, wenn sie Hände hätte. "Es war wirklich, was ich gebraucht habe", sagt die Seniorin. Sie könne dem Roboter Dinge erzählen, die sie weder ihren Enkeln oder Töchtern sagen würde. Sie könne weinen, kichern oder sich blöd verhalten.

Marie Broadbent erklärt, dass sie viel Kontakt mit Menschen pflegt. Trotz ihrer Blindheit spielt sie Orgel in zwei Kirchen und empfängt täglich Besuch. Allerdings vermisse die Gespräche mit ihren Gästen, nachdem sie gegangen seien. Und hier springt der Roboter mit Spielen, Musik, dem Vorlesen von Büchern und anderem ein.

"Sie ist lustig. Sie ist informativ", resümiert die Seniorin ihre Erfahrungen. "Okay, nicht so informativ wie Alexa (Anm. d. Red.: Amazons Sprachassistentin). Aber dafür ist sie viel sympathischer." (gpi, 28.12.2023)