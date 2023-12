Elijah Wood und Sean Astin wagten einen Ausflug in das viel gelobte Rollenspiel und hatten sichtlich viel Freude dabei

Elf Rassen stehen Spielerinnen und Spielern zur Auswahl, wenn sie ihr Abenteuer in "Baldur’s Gate 3" antreten. Eine allerdings fehlt dem Werk, das von vielen als Spiel des Jahres 2023 angesehen wird: Hobbits. Die sind bekanntermaßen dem "Mittelerde"-Universum von John Ronald Reuel Tokien vorbehalten. Dass eine verdächtige Ähnlichkeit zu Halblingen besteht, lassen wir an dieser Stelle allerdings stillschweigend außen vor.

Die Absenz bedeutet aber nicht, dass Hobbits und Baldur’s Gate 3 nicht zusammen finden könnten. Möglich gemacht haben das die Macher des Spieles, Larian Studios, im Anschluss an die diesjährigen Game Awards. Sie konnten aber nicht nur irgendwelche Hobbits für ihr Werk gewinnen, sondern Frodo und Sam höchstpersönlich. Oder besser gesagt ihre Hollywood-Alter-Egos Elijah Wood und Sean Astin.

Baldur's Gate 3: An Unexpected Adventure (feat. Elijah Wood & Sean Astin)

Larian Studios

Spaßige Lehrstunde

Der Ringträger und seiner treuer Freund traten vor die Kamera und wagten sich in das Abenteuer im Dungeons & Dragons-Universum. Das erwies sich für beide auch sichtlich lehrreich, denn weder erscheinen sie mit Videospielen per se, noch mit den Konzepten des D&D-Regelwerks besonders vertraut. Nun weiß aber auch die Hobbit-Prominenz, was ein D20 ist und wozu ein "Saving Throw" dient.

Schnell wird klar, dass Wood und Astin nicht nur gute Freunde sind und viel Spaß beim Spielen haben. Auch die Erinnerungen an "Herr der Ringe" und ihre Abenteuer beim Dreh der Filmtrilogie sind offenbar noch sehr präsent.

Zitat aus dem Video: "Du hast ein Eichhörnchen getreten, du hast den Hund zurückgelassen, du hast den Gnom getötet – irgendetwas ist nicht in Ordnung!" Wer ist gemeint? Sehen Sie selbst – wir spoilern nicht! (gpi, 25.12.2023)