Pures Glück mit Zombie-Apokalypse, "Poker Face", "Only Murders in the Building". Marvel, "Black Mirror", "The Crown" enttäuschten – Serienbilanz der STANDARD-Redaktion

Das Serienjahr 2023 brachte eine Reihe positiver Überraschungen. Die Enttäuschung des Jahres lieferte einmal mehr Marvel. DER STANDARD fragte die Serienexpertinnen und Schauer in der Redaktion nach ihren Tops und Flops, welche Serien überraschten, und welche wollen wir sehen?

"Succession". HBO

Die besten Serien 2023

The Last of Us von HBO Max

HBO Max

Alexander Amon, Web:

"The Last of Us" hat gezeigt, dass man ein spannendes Videospiel nehmen, sich stark an der Vorlage bedienen und trotzdem etwas Eigenes ergänzen kann. Um was geht's? Eine verheerende Pilz-Epidemie verwandelt Menschen in Zombies, und die wenigen verbliebenen rotten sich in Camps zusammen. Das Spannende an dem Setting ist, dass es um eine klassische Vater-Tochter-Beziehung geht, nämlich zwischen dem Schwarzhändler Joel Miller und der 14-jährigen Ellie. Die beiden sind nicht blutsverwandt, aber ihr Verhältnis erinnert oftmals stark an ein Vater-Tochter-Konstrukt. Pedro Pascal und Bella Ramsey füllen die zwei Hauptrollen perfekt aus, die Stimmung der Serie rund um die Zombie-Apokalypse ist nicht ganz neu, aber trotzdem spannend erzählt. Die zweite Staffel ist bereits bestätigt, und die wird – orientiert man sich wieder am Videospiel – noch sehr viel intensiver.

Amira Ben Saoud, Kultur:

Wenn eine Serie, die man so abgöttisch liebt wie ich "Succession", in die letzte Staffel geht, dann sind die Erwartungen extrem hoch. Ich finde, sie wurden erfüllt. Es gab nicht nur wahnsinnig viele Highlights wie die Hochzeit von Connor und Willa, den Todesfall und die Reden beim Begräbnis, alles an Alexander Skarsgård und den Streit zwischen Shiv und Tom, sondern auch ein äußerst befriedigendes Ende. Danke an die Roy-Familie für alles, ich werde euch Arschlöcher vermissen.

Margit Ehrenhöfer, Podcast:

Mein Serienhighlight dieses Jahres war "Only Murders in the Building" mit Selena Gomez, Martin Short und Steve Martin. Es geht um einen Wohnkomplex in New York, in dem in jeder Staffel ein Mord passiert. Gomez, Short und Martin fangen an zu ermitteln und starten einen True-Crime-Podcast. Total charmant und witzig.

Doris Priesching, Etat:

Alles an "Succession" war großartig. Diese Serie hat die Zuschauerinnen und Zuschauer mitgenommen und verführt. Schließlich wollten wir alle irgendwie glauben, dass wenigstens einer oder eine in dieser Horrorfamilie so etwas wie Anstand im Leib hat. Haben sie aber nicht! Sich mit einem solchen Tusch zu verabschieden, das muss man erst einmal hinkriegen. Die Serie, bei der ich mehrmals von der Couch aufgesprungen bin und applaudiert habe, war aber "Poker Face". Ich bin Fangirl von Natasha Lyonne. Der Erzählstil – jede Folge eine abgeschlossene Handlung und dazwischen eine verbindende Erzählung – war angenehm altmodisch. Ein Roadmovie durch die Grindstätten von Amerika, dazu Auftritte von Chloë Sevigny, Judith Light, Ellen Barkin und vielen anderen mehr. Pures Glück!

Antonia Rauth, Podcast:

Es müssen nicht immer Zombie-Apokalypse oder Intrigen im ganz großen Stil sein: Mein Serienhighlight 2023 spielt in der Küche. Die zweite Staffel von "The Bear" über einen jungen Haubenkoch, der den Sandwichladen seines verstorbenen Bruders übernimmt, hat mich mindestens genau so gefesselt wie die erste. Zu einer dritten Staffel bleibt nur zu sagen: "Yes, Chef!" Ebenfalls am Arbeitsplatz, aber einem ziemlich anderen, spielte sich die letzte Staffel von "Ted Lasso" ab. Die Serie um den sympathischen Football-Trainer, der einen englischen Premier League Club trainieren soll, ging tatsächlich genauso humorvoll und herzerwärmend zu Ende, wie sie begonnen hat. Fast ein bisschen zu früh – aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist.

Daniela Rom, Chefin vom Dienst:

Nur eine Top-Serie 2023 ist für mich heuer zu wenig, ich hab drei: Die überraschendste war für mich "The Last of Us", weil es kaum zu glauben ist, dass man eine Zombie-Apokalypse-Geschichte so gut machen kann. Die genialste: Die letzte Staffel von "Succession", weil sie wirklich mit einem Knall auf dem Höhepunkt der Serie aufgehört und eine grandiose finale Staffel hingelegt haben. Die unterhaltsamste und die, die ich mir am häufigsten angeschaut habe: die zweite Staffel von "The White Lotus" – selbst wenn sie genau genommen bereits Ende 2022 ausgestrahlt wurde.

Michael Steingruber, RONDO:

Die logische Antwort auf DAS Highlight des Jahres muss "Succession" lauten. Die vierte Staffel war ein wirklich krönender Abschluss für eine der besten Serien seit langem. Sie wurde aber eh schon von den Kolleginnen gewürdigt. Darum möchte ich auf ein Serienhighlight hinweisen, das nicht so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat: "Painkiller". Das ist eine Miniserie auf Netflix. Sie basiert auf zwei Artikeln aus dem "New Yorker", und es geht um Oxycontin-Skandal bzw. die Opioidkrise in den USA. Eine gut gemachte Serie mit großartigem Cast, u. a. mit Uzo Aduba und Matthew Broderick. Auch "Poker Face", das Krimi-Roadmovie mit Natasha Lyonne in der Hauptrolle, hätte einen größeren Hype verdient. Unbedingte Empfehlung!

Die schlechtesten Serien 2023

Loki auf Disney+

KinoCheck

Alexander Amon, Web:

Marvel-Serien: Irgendwie ist die Luft raus für mich bei "Loki", "What If", "Secret Invasion" usw. Das ist nur noch ein Aufblasen von schlechten Ideen, damit die Leute Disney+ abonniert halten. Da fehlt mittlerweile jegliche Inspiration oder der Wille, an gute alte Zeiten anschließen zu wollen. Es geht einfach nicht. Manche sagen, es sei einfach zu viel – ich glaube, es ist zu viel Schlechtes. Im Idealfall erholt sich das Universum und kommt reduziert zurück. Durch den Kang-Ausfall müssen sie jetzt sowieso umdenken. Vielleicht bringt das was.

Amira Ben Saoud, Kultur:

Ein bisserl mehr hab ich mir von der Beckham-Doku schon erwartet als eine Aneinanderreihung von Archivmaterial und einem Putzfimmel. Es war deutlich fader, als es hätte sein müssen.

Margit Ehrenhöfer, Podcast:

Ein absoluter Flop war dieses Jahr leider die sechste Staffel "Black Mirror". Die Serie hat ihre bislang geniale Erzählstrategie von gesellschaftlichen oder technischen Entwicklungen, die surreal und gleichzeitig gruselig realistisch sind, verlassen und ist zu Werwölfen und Dämonen übergelaufen. Sehr enttäuschend.

Doris Priesching, Etat:

"The Consultant": Sorry, Christoph Waltz, das war nix. Es gibt beim Erzählen in Filmen und Serien bestimmte Regeln, an die muss man sich einfach halten, um Zuschauerinnen und Zuschauer mitzunehmen. Zum Beispiel: Jede Szene muss den Plot vorantreiben. Auch Nebenfiguren brauchen Profil, zumindest in irgendeiner Phase sollte es Hinweise auf die Motive der handelnden Figuren geben. "The Consultant" hätte eine giftige Satire auf die Arbeitswelt sein können. Stattdessen wurde es ein wichtigtuerisches, langweiliges Stück Serie, das zu Recht schnell in Vergessenheit geriet.

Antonia Rauth, Podcast:

Auf Instagram finde ich sie herrlich komisch – aber Celeste Barbers Seriendebüt "Wellmania" auf Netflix hat mich enttäuscht. Dabei gäbe die Wellness- und Fitnessindustrie wirklich genug her für eine satirische Aufarbeitung. Aber die Gags zünden nicht, und auch die Handlung ist mehr als vorhersehbar. Leider keine Empfehlung!

Daniela Rom, Chefin vom Dienst:

Zu meinem Bedauern muss ich sagen, dass die größte Enttäuschung für mich heuer die zweite Staffel von "Yellowjackets" war. Das hat mich leider überhaupt nicht abgeholt, obwohl ich mich sehr darauf gefreut habe. Es war irgendwie alles sehr viel und dabei einfach nicht so richtig gut. Und ich fürchte mich auch schon vor weiteren Staffeln.

Michael Steingruber, RONDO:

Ich bin ein großer "Sex Education"-Fan und hab mich schon sehr auf die vierte Staffel gefreut. Ich fand sie dann aber recht mau. Auch auf die Gefahr hin, wie ein konservativer Boomer zu klingen: Diese woke Utopie des neuen College, in dem die Handlung spielt, war für meinen Geschmack zu sehr losgelöst von den vorherigen Staffeln und total unrealistisch. Gut, dass es die letzte Staffel war und nicht mehr in diese Richtung weitergeht. Auch die finale Staffel von "The Crown" hat mich nicht überzeugt. In der allseits bekannten Geschichte rund um den Unfalltod von Diana und Dodi gibt es kaum neue Einblicke, alles wirkt recht schablonenhaft.

Entdeckungen des Jahres

Gen V - Prime Video

"Gen V" - Teaser Trailer Prime Video

Alexander Amon, Web:

"Blue Eye Samurai" und "Gen V". "Blue Eye Samurai" kam zuletzt auf Netflix raus. Acht Folgen zu je einer knappen Stunde. Die Serie spielt in der Edo-Zeit, also irgendwann zwischen 1600 und 1870. Es geht um die uneheliche Tochter einer Japanerin und eines weißen Mannes. Sie will sich rächen, weil ihre blauen Augen und ihr Mischblut, wie es in der Serie genannt wird, sie zur Aussätzigen gemacht haben. Die Animationen sind einfach top. Inhaltlich könnt man vereinfacht als "John Wick im alten Japan" titeln. Es spritzt das Blut, aber irre inszeniert. Die Hauptdarstellerin ist eine Frau, was für das Setting auch nicht üblich ist. Einfach gut. Dann ist da noch "Gen V", das "The Boys"-Spin-off. Nicht viel erwartet, aber ich war positiv überrascht von den Ideen und davon, dass man sich zwar ein wenig, aber nicht zu viel an die Hauptserie anlehnen musste.

Amira Ben Saoud, Kultur:

Ich hab mir gar nichts von "Beef" erwartet, einer Serie, in der zwei Leute wegen einer Kleinigkeit einen regelrechten Krieg miteinander anfangen, weil sie beide aus unterschiedlichen Gründen herrlich aggressiv und selbstgerecht sind – und war wirklich überrascht, wie gut diese Serie die Gratwanderung zwischen Slapstick und ernsthaften Themen wie Klasse oder "race" hinbekommt. Außerdem fantastische schauspielerische Leistungen und super Sexszenen.

Margit Ehrenhöfer, Podcast:

Ich muss eine Lanze für Trash-TV brechen: Mich hat dieses Jahr "7 versus Wild" extrem gut unterhalten. Es geht um sieben Paare, die 14 Tage lang jeweils zu zweit in der Wildnis Kanadas überleben müssen. Dabei nehmen deutschsprachige Survivalisten, Streamer, Influencer und sonstige B-Promis teil. In zwei Wochen ohne Essen und Zerstreuung passieren da schon einige witzige Szenen. Und geschafft haben die zwei Wochen auch nicht unbedingt jene Paare, von denen man es erwartet hätte.

Doris Priesching, Etat:

Die neuseeländische Serie "Deadloch" war klug, spannend, schräg, witzig und eine willkommene Abwechslung von amerikanischer Serienroutine. Die meisten spielentscheidenden Figuren sind Frauen, und wirklich alle bleiben in ihren individuellen Charakteren in Erinnerung: die gewissenhafte Dulcie (Kate Box), ihre lebenslustige Frau Cath (Alicia Gardiner), die herrische Bürgermeisterin (Susie Youssef) und – ganz groß! – Officer Eddie Redcliffe (Madeleine Sami), die als Cowboy-Cop durch die Szene galoppiert und Felder niedertrampelt. Das alles geht sich wunderbar aus, auch dass in der düsteren Szenerie tiefschwarzer Humor Platz hat.

Antonia Rauth, Podcast:

Als Crime-Junkie ist mir bis heute nicht klar, wie "The Sinner" für mich so lange unentdeckt bleiben konnte. Aber wenn noch jemand da draußen schrullige, von ihren eigenen Dämonen geplagte Ermittler und düsteres Ambiente plus wirklich spannende, nicht vorhersehbare Plots schätzt und die Serie noch nicht gesehen hat: Auf Netflix gibt es vier Staffeln, die mit der Zeit tatsächlich kaum an Qualität verlieren.

Daniela Rom, Chefin vom Dienst:

Es passiert nur selten, dass ich mir irgendwas mit Zombies oder auch nur einem Hauch von Horror überhaupt anschaue. Als bekennender Angsthase ist das einfach nicht meins. Doch dann kam heuer "The Last of Us", die Internetforen gingen über vor lauter Lobeshymnen, und ich hab mich mit einem Polster bewaffnet, um mir den im Zweifel vor die Augen halten zu können. Mehr als eine Folge habe ich nicht gebraucht, um komplett in diese Welt zu kippen und auf jede neue Folge zu warten. So klug, so spannend, so gute schauspielerische Leistungen, so dicht erzählt. Es war eines der Highlights dieses Jahres – und vielleicht sogar des Jahrzehnts.

Michael Steingruber, RONDO:

Spät, aber doch habe ich dieses Jahr "Silicon Valley" für mich entdeckt und durchgebingt. Das geht recht gut, weil es gibt sechs Staffeln. Die erste kam bereits 2014 heraus, die letzte 2019. Die Serie ist eine Satire rund um ein Tech-Start-up in Silicon Valley. Da werden diverse Klischees der Branche gekonnt auf die Schaufel genommen.

Das will ich sehen

Mehr von "Below Deck"

Bravo

Alexander Amon, Web:

Ich würde mir mehr sehr gute Videospiel-Umsetzungen wünschen. Mit "Arcane" und "The Last of Us" wurde die Messlatte schon hoch gelegt, aber "Last of Us" soll ja fortgesetzt werden, die zweite Staffel von "Arcane" kommt auch nächstes Jahr – aber was noch? Beispielsweise gibt es die wunderbar abgedrehte Welt von Hidetaka Miyazaki. Der hat unter anderem "Dark Souls", "Sekiro" oder "Elden Ring" gemacht. Das wäre Topmaterial für Serien.

Amira Ben Saoud, Kultur:

Ich finde, es sollte mehr Serien geben, die nur eine Staffel dauern, dafür aber detailverliebt, rund und abgeschossen sind.

Margit Ehrenhöfer, Podcast:

Ich wünsche mir endlich mal wieder eine richtig gute 20-Minuten-Serie mit mindestens zehn Staffeln! Nichts gegen die komplexen 50-Minüter, aber ich brauche auch etwas Leichtes, Humorvolles für zwischendurch. So wie damals "Friends" oder "How I Met Your Mother". Und nein: "How I Met Your Father" ist keine Alternative – das würde eher in die vorhergehende Flop-Kategorie passen.

Doris Priesching, Etat:

Ich kann die zweite Staffel der britischen Ausnahmekrimiserie "Vigil" kaum erwarten. Und irgendwie hoffe ich immer noch auf neue Folgen mit der Supergutsfrau Anne Liste und "Gentleman Jack". Und was ist eigentlich mit "The Great"?

Antonia Rauth, Podcast:

Wann kommt endlich die nächste Staffel von "White Lotus"? Angeblich beginnt der Dreh ja erst 2024, aber wenn ich mir von den Seriengöttern etwas wünschen darf: Bitte dreht schnell, bitte dreht gut, und bitte liefert noch mindestens drei weitere Staffeln!

Daniela Rom, Chefin vom Dienst:

Für 2024 wünsche ich mir noch tausende Ableger von "Below Deck", weil der Winter mit Reality-Serien auf Luxusyachten einfach leichter zum Durchdrücken ist. Und weil wenig so unterhaltsam ist wie dieses "Downtown Abbey" auf Hoher See.

Michael Steingruber, RONDO:

Ich wünsche mir die Wiederaufnahme von Serien, die leider nicht fortgeführt wurden. Oft enden die dann mit einem Cliffhanger, der nicht aufgelöst wird. Sehr unbefriedigend. "Santa Clarita Diet" ist ein Beispiel dafür. Das ist eine komödiantische Horrorserie mit Drew Barrymore. Auch bei "I Am Not Okay With This" hätte ich gerne gewusst, wie es mit dem Teenie-Mädchen und ihren besonderen Fähigkeiten weitergeht. Weitere Staffeln wünsche ich mir auch von "Don't Trust the B---- in Apartment 23", "Friends from College", "Better Off Ted" und vielen mehr.

(red, 30.12.2023)