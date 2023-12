Seit 6. Dezember fehlte von dem inhaftierten Oppositionspolitiker jede Spur. REUTERS/YULIA MOROZOVA

Moskau – Der seit drei Wochen vermisste russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Sprecherin in eine Strafkolonie in der russischen Polarregion verlegt worden. Nawalny befinde sich in der Strafkolonie Nummer drei der Ortschaft Charp in dem im Hohen Norden Russlands gelegenen Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, erklärte Sprecherin Kira Jarmisch am Montag im Online-Netzwerk X, vormals Twitter. Nawalny gehe es gut, sein Anwalt habe ihn am Montag besucht.

Die Strafkolonie IK-3 in Charp liegt etwa 1.900 km nordöstlich von Moskau entfernt. Nawalnys Verbündete, die sich auf seine erwartete Verlegung in eine Kolonie des "Sonderregimes", die härteste Stufe im russischen Gefängnissystem, vorbereitet hatten, sagten, er sei seit dem 6. Dezember nicht mehr von seinen Anwälten gesehen worden und schlugen Alarm.

"Vielen Dank an unsere Unterstützer, Aktivisten, Journalisten und Medien, die sich um Alexejs Schicksal sorgen und nicht müde werden, über die Situation zu schreiben", sagte Nawalny-Anwalt Ivan Zhdanov auf X. Nawalnys Unterstützer hätten 618 Anfragen nach Informationen über seinen Aufenthaltsort verschickt. (APA, Reuters red, 25.12.2023)