Eine Veranstaltung der oppositionellen KMT zog am Wochenende in Taipeh viele Anhänger und Anhängerinnen an. Die KMT positioniert sich als die Partei, die das Verhältnis zu Peking entspannen will. EPA/RITCHIE B. TONGO

Wovor haben Sie mehr Angst?, wollte der Politikwissenschafter Lev Nachman für seine jüngste Studie in Taiwan wissen: Vor einer Verletzung durch eine chinesische Invasion oder durch den taiwanischen Verkehr? 43 Prozent sagten die Invasion; die deutliche Mehrheit von 57 Prozent nannte aber den Verkehr in Taiwan. Wer schon einmal nach Taiwan gereist ist, kennt die Warnung vielleicht: Pass auf beim Straßenüberqueren – das sei lebensgefährlich.

In Europa ist die Hauptsorge bezüglich Taiwans die andere: Kommt es zu einer chinesischen Invasion oder nicht? Am 13. Jänner wird in Taiwan ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Wer dann die Insel mit rund 23 Millionen Einwohnern regieren wird, und vor allem mit welcher China-Politik, wirkt sich auf die Sicherheitslage auf der ganzen Welt aus. Denn Chinas Präsident Xi Jinping macht kein Hehl daraus, dass man Taiwan als abtrünnige Insel betrachtet, die ans Festland angegliedert werden müsse – zur Not mit Gewalt. Ein fragiler Status quo sorgt aktuell für relative Ruhe. Doch jede Bewegung kann den aus dem Gleichgewicht bringen.

Auf der demokratisch regierten Insel selbst geht man überraschend entspannt mit den chinesischen Drohgebärden um. Hier dominieren Themen des täglichen Lebens wie teures Wohnen oder schlechte Jobperspektiven für junge Leute den Wahlkampf. Ein Angriff Chinas? Mit dem Drohszenario lebe man doch schon seit Jahrzehnten, hört man immer wieder auf der Insel.

In den Strategiezentren so mancher Hauptstädte sieht man das freilich anders: Seit Jahren ortet etwa Taiwans Schutzmacht USA ein immer aggressiveres Verhalten Pekings gegenüber Taiwan. Manche US-Militärs haben einen Angriff schon 2027 oder gar 2025 prognostiziert. Diese Daten seien falsch, ließ Xi erst im November seinen US-Amtskollegen Joe Biden höchstpersönlich wissen. Taiwan werde man aber "mit dem Festland vereinen", so der mächtige Xi; wann genau, das sei eben noch nicht klar. Was das nun heißen soll – darüber lässt sich trefflich diskutieren. Es ist traditionell Teil des komplizierten Taiwan-Nexus, vieles absichtlich nebulös zu lassen: Peking soll täglich raten müssen, was die USA im Fall der Fälle machen würden, und vice versa.

Klar ist, dass die Wahlen am 13. Jänner die Karten in diesem Nebel ordentlich durchmischen könnten. Denn Noch-Präsidentin Tsai Ing-wen von der DPP darf nicht erneut antreten, es wird also einen Wechsel an der Staatsspitze geben. Ob es wieder ein Vertreter der Peking-kritischen DPP sein wird oder ein Kandidat der oppositionellen KMT – also jener Partei des 1975 verstorbenen Gründers der Republik China, Chiang Kai-shek – das ist offen. Außerdem tritt noch eine dritte Partei an, nämlich die neu gegründete TPP-Partei, die so wie die KMT als Peking-freundlich gilt.

Wer sind die Kandidaten und Kandidatinnen?

In Umfragen führte die DPP bisher mehr oder weniger deutlich, zuletzt mit 39 Prozentpunkten vor der KMT mit 29 Prozent (Daten von "My Formosa"), wobei die Zahlen stark schwanken. Die KMT holte in den vergangenen Wochen immer wieder auf. Die TPP liegt mit 17 Prozent deutlich abgeschlagen. Ein Versuch der zwei Oppositionsparteien, eine Allianz zu schließen, war im November gescheitert. Eine derartige Allianz hätte die DPP ordentliches ins Schwitzen gebracht – auf Taiwan gilt bei der Parlamentswahl ein mehrheitsförderndes Wahlrecht, für einen Sieg bei der Präsidentenwahl braucht es aber nur eine einfache Mehrheit.

Für Peking waren das schlechte Nachrichten: In der Volksrepublik präferiert man klar einen Sieg der KMT oder der TPP. Das DPP-Duo Lai-Hsiao ist für Peking ein "Unabhängigkeitsdoppelpack", das die Interessen der "Landsleute auf der Insel vergiftet". Taiwans Regierung wirft Peking wiederum vor, auf unterschiedlichen Ebenen auf die Wahlen Einfluss nehmen zu wollen: Desinformationskampagnen, Wirtschaftsmaßnahmen, religiöse Einrichtungen oder gar militärische Abschreckmanöver. Allein am Weihnachtswochenende überquerten mehr ein Dutzend chinesische Kampfjets die Mittellinie in der Straße von Taiwan, die als De-facto-Grenze fungiert. (Anna Sawerthal, 26.12.2023)