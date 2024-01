"Erfind etwas, das ich vermarkten kann": Der Satz war gewissermaßen die Initialzündung für Niko Mayerhofer, Technikchef von Aviloo. Foto: Rudolf Skarics

In eine Batterie kann man nicht hineinschauen, das ist physikalisch gesehen schon ziemlich richtig, aber nicht die ganze Wahrheit. Die Antriebsbatterie eines Autos ist nämlich ziemlich gut verpackt, um im Falle eines Crashs keinesfalls beschädigt zu werden. Hineinschauen kann man trotzdem, und zwar ohne dass man die Batterie gleich zerlegt.

Jederzeit nachsehen zu können, in welchem Zustand eine Antriebsbatterie gerade ist, stellt ein Schlüsselmoment dar, damit Vertrauen in die Elektromobilität überhaupt erst entstehen kann – und sich letztlich damit auch ein Gebrauchtwagenmarkt entwickeln kann. Natürlich haben die Autohersteller ihre Methoden, um den Batteriezustand ihrer Autos in den verschiedenen Phasen der Entwicklung zu ermitteln, aber eine allgemein vergleichbare Methode, den Gesundheitszustand von Batterien (State of Health, SoH) zu kontrollieren, gab es sehr lange nicht.

Gesundheit!

Wie zwei Freunde dazu kamen, ein mittlerweile 35 Mann starkes Unternehmen zu gründen, um den Gesundheitszustand von Antriebsbatterien zu ermitteln, schildert einer der beiden, Nikolaus Mayerhofer, so: "Wolfgang Berger, mein Gründungspartner – mittlerweile ist noch sein Bruder Marcus dazugekommen –, hat zu mir gesagt: 'Erfind etwas, das ich vermarkten kann, und dann machen wir eine Firma auf.' Wir haben Ideen und Projekte gewälzt, und irgendwann so vor acht Jahren hat mich Wolfgang angerufen und gesagt: 'Ich möchte mir ein gebrauchtes Elektroauto kaufen, weil die neuen sind so teuer. Kannst du die Batterie bewerten? Das wäre doch eine Geschäftsidee, das könnte viele interessieren.'

Ich habe ihn abgewimmelt und gesagt, das ist urkompliziert, ich war ja zehn Jahre bei GM, ich krieg die Codes nicht, ich krieg die Sprachbefehle nicht, es ist nichts standardisiert, es ist ein Wildwuchs. Wolfgang war jedenfalls hartnäckig. Er hat sich dann doch einen neuen BMW i3 gekauft, und er hat mir wochenlang das Auto borgen müssen, um mich zu überzeugen – durch die Beschleunigung, die Sparsamkeit ... Ich hab gefragt: 'Wenn wir das machen, kann ich dann immer mit so einem Auto fahren?' Und er hat gemeint, wenn wir Geld damit machen, können wir uns schon ein E-Auto leisten. 'Dann schauen wir halt mal rein', hab ich gesagt."

Als erstes Elektroauto wurde der BMW i3 analysiert. Inzwischen kennt Aviloo sie alle. Foto: BMW

Die beiden haben dann zielstrebig, wie es sich für ein anständiges Start-up gehört, neben ihrem Hauptberuf in einer Garage begonnen. Mayerhofer hat zuerst einmal Bergers i3 entschlüsselt und die erste Software geschrieben, bei der man schon Kurven, Innenwiderstände und den Gesundheitszustand darstellen konnte.

Wo andere auch anstecken

Um an die Batteriedaten zu kommen, wendet man sogenanntes Reverse-Engineering an, wie das auch bei Werkstatttestgeräten gemacht wird. Das funktioniert über die Diagnoseschnittstelle. Hier können die Akkudaten ausgelesen werden. Das Geheimnis des Erfolges lag nun darin, die Datenflut sinnvoll zu verknüpfen, zu interpretieren und die Erfassung der Daten für die Kundschaft so einfach wie möglich zu gestalten.

Anfangs konnten die beiden mit ihren Laptops arbeiten, aber für eine weitere Verbreiterung der Idee mussten sie eine eigene Hardware entwickeln. Mittlerweile hängt man nur mehr ein kleines Kästchen an den Diagnosestecker des Autos.

Ein schlankes Testgerät erfasst via Diagnosestecker die Batteriedaten und sendet sie direkt in die Aviloo-Cloud. Foto: Aviloo

Mayerhofer: "Ein Riesenvorteil für uns ist, dass wir diese sehr kompakte Hardware haben. Andere benötigen ein zweites oder drittes Gerät, etwa ein Handy oder eine Ladebox oder einen Laptop, bei unserem Kästchen ist die SIM-Karte eingebaut. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Fahrzeug und unserer Aviloo Battery Data Cloud, und man muss nichts weiter machen. Wir bieten zwei Tests an: Wenn der Flash-Test Probleme aufzeigt, kann man mit dem Premium-Test genauer nachschauen. Und wir vermieten auch Expert-Lizenzen, wo man noch tiefer hineinschauen, auch Kurven aufzeichnen kann. Wir liefern jetzt schon einen ganzen Werkzeugkoffer." Der Flash-Test dauert nur drei Minuten, ohne das Fahrzeug zu bewegen, beim Premium-Test wird die Batterie vollgeladen und leergefahren.

Der Flash-Test ist ideal, wenn man ganz schnell wissen will, ob eine Batterie grundsätzlich okay ist, etwa im Verleih- und Leasinggeschäft oder bei anderen gewerblichen Anwendungen. Der Premium-Test lässt einen intimeren Blick ins Innenleben der Batterie zu. Man kann das Diagnosegerät entweder selbst über Aviloo anfordern und anstecken oder mit Unterstützung eines Autofahrerklubs installieren. Kostet in beiden Fällen 99 Euro.

Einmal checken, bitte: So sieht das Batteriezertifikat aus, das den Zustand der Batterie dokumentiert. Rechts unten die Testgerätbox. Foto: Aviloo

Begonnen hat man also im ersten Jahr mit einem BMW i3 und dem VW E-Golf, dann kamen weitere 15 Modelle auf den Markt, etwa Renault Zoe, Tesla, Nissan Leaf, Hyundai Kona und so weiter. Mittlerweile hat man die Batteriedaten von 95 Prozent aller E-Autos und vieler Plug-in-Hybride am Markt – und schon wichtige allgemeine Erkenntnisse gewonnen.

Schnellladen verkürzt die Lebensdauer einer Batterie mitunter erheblich. Die (wesentlich kleineren) Batterien von Plug-in-Hybriden erleben im Alltag in der Regel eine höhere Belastung durch mehr Ladezyklen. Am wohlsten fühlt sich eine Batterie bei einem Ladezustand von 40 bis 50 Prozent. Jedenfalls besitzt Aviloo mittlerweile einen enormen Datenschatz über fast alle Hersteller hinweg.

Riesige Streuung

Nikolaus Mayerhofer: "Wir haben Unmengen an Daten gesammelt aus zig Millionen gefahrenen Kilometern. Wir haben bewiesen, dass auch Neufahrzeuge vereinzelt Probleme haben. Die Händler bemerken jetzt immer mehr, dass wir für Seriosität stehen und Vertrauen schaffen. Ohne Vertrauen gibt's keinen Gebrauchtwagenmarkt. Die Streuung ist riesig, hängt vom Ladeverhalten und von der Fahrweise ab. Was früher der Kilometerstand eines Autos war, ist heute der State of Health. Der Prozentwert löst den Kilometerstand beim Elektroauto ab. Darüber hinaus sind eine Prüfung bis auf Zellebene und eine Anomaliedetektion von extremer Wichtigkeit. Die schwächste Zellebene bestimmt Gesundheit und Performance der gesamten Batterie." (Rudolf Skarics, 3.1.2024)