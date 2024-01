Ist einmal der Deckel drauf, kann man in die Batterie nicht mehr hineinschauen. Den "Gesundheitszustand" kann man jetzt aber messen – eine der Hauptgrundlagen für einen funktionierenden Gebrauchtwagenmarkt. Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Die Batterie eines Elektroautos macht ungefähr die Hälfte des Gesamtpreises eines Elektroautos aus. Und man kann auch nicht hineinschauen. Selbst wenn die Batterie seriös konstruiert und solide gebaut wurde, lässt dies noch keinen Rückschluss auf ihren Zustand nach wenigen oder gar vielen Jahren zu. Ihr Gesundheitszustand ist nämlich erheblich davon abhängig, wie man damit umgeht. Wie man fährt, wie man lädt. Und das sieht man einem Auto üblicherweise von außen nicht an.

Häufiges Schnellladen verringert die Lebensdauer. Setzt man ein Elektroauto mit proppenvoll geladener Batterie auch noch großer Hitze aus, gerät sie unter zusätzlichen Stress, genauso wie bei intensivem Winterbetrieb, wo ein erheblicher Teil des Energieumsatzes gar nicht zum Fahren, sondern zum Wärmen der Batterie und Fahrgäste verlorengeht.

Schau mir nicht in die Karten!

Die Autohersteller lassen sich überhaupt nicht in die Karten schauen, was passiert, wenn die Batterie eines Elektroautos während der Garantiezeit versagt. Sie reparieren sie in der Regel laut Gewährleistungs- beziehungsweise Garantiebedingungen, erfüllen also im Fall des Falles ihre Pflicht, mehr aber auch nicht.

Es bedeutet also ein erhebliches finanzielles Risiko, ein gebrauchtes oder gar schon älteres Elektroauto zu kaufen. Schließlich droht mit Batterieversagen wohl auch gleich ein kaufmännischer Totalschaden.

Umso wichtiger ist es, dass es eine verlässliche Methode gibt, den Gesundheitszustand einer Antriebsbatterie zu analysieren. Denn damit kann so etwas wie ein Gebrauchtwagenmarkt längerfristig erst funktionieren. (Rudolf Skarics, 3.1.2024)