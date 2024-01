Es war absehbar, dass ein Jeep bald gänzlich unter Strom stehen wird. Nun ist es so weit: Mit dem reichlich vorschussbelorbeerten Avenger beginnt eine neue Ära

Wir haben den Avenger fürs Foto dort hingestellt, wo man einen Jeep stets vermuten darf – als Fronttriebler gehört er aber eher in den Stadtdschungel. Foto: Stockinger

Losgefahren bei 100 Prozent Ladestand, Reichweitenanzeige 396 Kilometer und vier Grad Außentemperatur, zurück 140 Kilometer später mit 130 Restreichweite laut Bordcomputer – bei effektiv knapp 100 echter Autobahnfahrt: Ich wollte noch rasch den Autobahncheck machen, zu dem ich bis dahin nicht gekommen war, absolvierte ihn zwischen Wien und Schloss Halbturn, Lucas von Hildebrandt und Franz Anton Maulbertsch lassen grüßen, und dies war das Ergebnis, erfahren bei klassischem österreichischem Reisetempo auf dieser Fahrbahnkategorie.

Daraus mag man sich die tatsächliche Autobahnreichweite hochrechnen (grob gesagt um die 150 Kilometer im Flachland), und klar, bei Selbstbeschränkung, beispielsweise 100 km/h, kommt man deutlich weiter, da der Stromverbrauch halt bei höherem Tempo exponentiell ansteigt.

Außen wie innen ist der Avenger geschickt auf Jeep getrimmt. Im Mittelfach bringt man unter anderem das Handy unter – es gibt aber keine Abdeckung, die vor fremden Blicken schützen würde. Und die Getriebestufentasten über diesem Fach sind ein wenig unergonomisch angebracht. Foto: Stockinger

Sitz- und Raumheizung tun in der kalten Jahreszeit ein Übriges und nuckeln kräftig an der Batterie, und wäre eine Lenkradheizung verfügbar gewesen, ich hätte auch die noch in die Pflicht gerufen.

Jedenfalls, der Durchschnittsverbrauch kletterte beim beschriebenen Vorgehen auf doch recht deutlich über 20 kWh / 100 km hoch, im sonstigen Stadtverkehr waren es keine 19, und die Rede ist vom ersten rein elektrisch angetriebenen Jeep aller Zeiten, dem Avenger.

Der Kofferraum. Foto: Stockinger

Der Testwagen: 51-kWh-Batterie (netto), 115-kW-E-Motor, Frontantrieb. Jaja, schon recht. Aber die gute Nachricht: Der Avenger kommt 2024 zusätzlich mit Jeep-unabdingbarem Allradantrieb (und als 100-PS-Frontantriebs-Benziner wäre er ebenfalls erhältlich). Begrüßenswert auch unter dem Aspekt, dass sich bei nassem Untergrund und gleichzeitig raschem Beschleunigen gewisse Traktionsprobleme bemerkbar machen – beim unmittelbar anliegenden 260-Nm-Drehmoment zu erwarten – sowie ein Zerren in der Lenkung, eh beileibe kein Avenger-Alleinstellungsmerkmal.

Komfortabel abgestimmt

Generell fährt sich der Wagen recht kommod, vielleicht in dem Kapitel ein bisschen gar verwandt mit Peugeot e-2008 und Opel Mokka-e, aber der Kundschaft wird's egal sein, der fehlt der direkte Vergleich.

Etwas unpraktisch positioniert sind die Getriebestufentasten, nämlich vorne über dem großen, praktischen Mittelfach, welches auch das induktive Ladefach für das Handy beherbergt und das allerdings nicht mittels Rouleau vor fremden Blicken am Parkplatz schützbar ist.

Die 115 kW kommen im normalen Fahrbetrieb reichlich zögerlich rüber. Fühlt sich ähnlich an wie einst bei diversen Fiats, bei denen man im City-Modus ständig den Eindruck hatte, es halte einen wer mit einem überdimensionierten Gummiband zurück. Wen das stört, die oder der wechsle in den Sportmodus. Bei den Fahrmodi bestünde sonst noch die Wahlmöglichkeit aus Eco, Sand, Schlamm und Schnee – Sie merken schon, die letzten drei zielen ein wenig auf den Markennimbus unbegrenzter Freiheit und ungetrübt abwegigen Herumtummelns.

Ausdruck macht Eindruck: Außen wie innen ist der Avenger einwandfrei als Jeep erkennbar, die Designer haben das geschickt mit ein paar markanten Zitaten hinbekommen. Dem klassischen Kühlergrill etwa, innen auch anhand des Lenkrad-Pralltopfs mit Jeep-Lettern sowie dem breitebetonenden, markanten Goldbarren, diesem nächtens hübsch Ambientelicht-randbeleuchteten frontalen Querträger mit den Lüftungsdüsen. Und damit nur ja keine Zweifel aufkommen, prangt der Schriftzug auch noch gut sichtbar auf den Vordersitzen.

Jeep Avenger Summit 54 kWh 156 PS (Elektrofahrzeug; alternative Antriebe). Foto: Andreas Stockinger

Nach dem Willys ist dies auch der kleinste Jeep je, trotzdem ist gut leben drin. Mit 355 Liter Volumen ist der Kofferraum keine Offenbarung, der Fahrzeuggröße aber durchaus angemessen, das Kabelzeugs lässt sich praktisch unter dem doppelten Boden verstauen. Hinten sitzt es sich auch passabel, allerdings hätten die Quartiermeister noch ein Seitenfach in die Türen fräsen können.

Geniestreich Alfa Romeo 156 (1997 bis 2005) mit der genialen Idee Walter de Silvas, die Griffe der hinteren Türen im Fensterrahmen zu verbergen. Foto: Alfa Romeo

Beim Einstieg hinten fühlt man sich obendrein erinnert an Walter de Silvas erstmals beim Alfa 156 umgesetzte geniale Idee, die Türgriffe oben seitlich in die Rahmung zu integrieren. Wer das nicht weiß, wird vielleicht ein Weilchen suchen.

Erster Eindruck vom ersten Elektro-Jeep also? Sympathisches, passables Gefährt, Typ "frecher Rächer". Ob Hardcorefans der Marke damit überzeugt werden können? Schwerlich. Dafür wird's aber reichlich Eroberungskundschaft geben. (Andreas Stockinger, 4.1.2024)