"The Last of Us" basiert auf den gleichnamigen Computerspielen. HBO / Warner Media/Sky

Wie in jedem Jahr analysieren auch Ende 2023 die Menschen hinter der Website Torrentfreak, welche TV-Serien in den vergangenen zwölf Monaten am meisten als Raubkopie über Bittorrent heruntergeladen wurden. Viele Jahre in Folge ging diese "Auszeichnung" an die HBO-Serie "Game of Thrones". Als diese schließlich endete, wurde die Lücke von Disney Plus gefüllt, indem "Wadavision" und "The Mandalorian" in den Jahren 2020 und 2021 die am meisten raubkopierten Serien des Jahres waren. Im vergangenen Jahr holte sich HBO den Thron zurück, indem die ebenfalls im "Game of Thrones"-Franchise angesiedelte Serie "House of the Dragon" öfter illegal heruntergeladen wurde als jede andere.

Auch im Jahr 2023 bleibt der Beliebtheitspreis bei HBO, denn keine andere Serie ging so oft durch die Torrentnetzwerke wie das postapokalyptische "The Last of Us". Die Plätze 2, 3, 4 und 5 gehen wiederum erneut an Disney Plus, mit den Serien "The Mandalorian", "Loki", "Ahsoka" und "Secret Invasion". Die Top 10 gestalten sich laut Torrentfreak.com demnach folgendermaßen:

Vom Autor des Rankings wird angemerkt, dass die Liste von Serien aus Streaming-Abonnements dominiert wird. In einem zunehmend fragmentierten Markt aus verschiedenen kostenpflichtigen Anbietern seien viele Menschen nicht bereit, wegen einzelner Serien gleich ein neues Abo abzuschließen. Auffällig sei auch, dass sich keine Netflixserie in den Top 10 befindet, woraus geschlossen wird, dass der weltweit meistgenutzte Video-Streamingdienst eher treue Kunden hat, die für die Abos weiterhin zahlen. Und das, obwohl der Dienst unter anderem durch Preiserhöhungen seinen Fans gleich mehrfach das Leben schwer gemacht hat.

Indirekt kann die Liste jedoch auch als eine Art Beliebtheitsranking gesehen werden, zumal die meisten Plattformen selbst keine Daten dazu veröffentlichen, wie oft welche Serien und Filme angesehen werden. Auch hier bildet Netflix eine Ausnahme, welches zuletzt ein Ranking der 300 meistgesehenen Filme und Serien veröffentlichte. (stm, 26.12.2023)