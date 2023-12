Die Vorstellung von Chewbaccas Familie ist einer der von vielen inhaltlichen Tiefpunkte im "Star Wars Holiday Special". CBS

Selten schämen sich Schauspielerinnen und Schauspieler für ein Werk so sehr, dass sie dieses gänzlich aus ihrer Biographie verbannen. Doch genau dies war mit dem "Star Wars Holiday Special" der Fall, welches vom US-Fernsehsender CBS produziert und nur ein einziges Mal, an Thanksgiving 1978, ausgestrahlt wurde. Mit an Bord waren namhafte Mitwirkende aus dem ersten Film der Filmreihe, "Episode 4", wie Carrie Fisher, Harrison Ford, Mark Hamill, Peter Mayhew und Anthony Daniels. Allerdings war das Werk anschließend allen Beteiligten in jederlei Hinsicht dermaßen peinlich, dass die weitere Verbreitung unterbunden wurde.

Auf Plattformen wie Youtube taucht das "Star Wars Holiday Special" trotzdem immer wieder auf, meist als digitalisierte Version alter VHS-Aufzeichnungen in entsprechend schlechter Qualität. Wie das IT-Medium Golem.de berichtet, ist nun aber eine technisch verbesserte Version aufgetaucht. Diese wird in einer flüssigen Bildwiederholungsrate von 60 Frames pro Sekunde (FPS) und in einer Auflösung von 5120x3840 ausgespielt. Von Youtube wird diese Auflösung als "4K" markiert, tatsächlich ist die Pixelanzahl des Remasters wegen des 4:3-Formalts aber deutlich höher als in 4K UHD: 19 660 800 Pixel hat das Video, klassisches 4K UHD kommt nur auf 8 294 400 Pixel. Die Macher hinter dem Kanal "Retro Recipes" sprechen daher von 5K Auflösung als Kompromiss.

Star Wars Holiday Special: 5K 60fps Upscale (1978)

Retro Recipes

Umgesetzt wurde das Projekt mit der KI-Videosoftware von Topaz Labs, welches unter anderem Upscaling auf bis zu 16K ermöglicht. Auch andere Software kam zum Einsatz, um "die beste Qualität zu erreichen, die heutzutage möglich ist". Zudem wurden Musik und einzelne Szenen ersetzt, um etwaige Urheberrechtsverstöße bestmöglich auszumerzen. Nicht behoben wurden freilich etwaige Fehler im Drehbuch oder in der schauspielerischen Leistung. Aber das erwartet wohl auch niemand. In dem Sinne: Happy Life Day! (red, 26.12.2023)