Lebende Legende: Novak Djokovic. AFP/KENA BETANCUR

Warschau - Serbiens Tennisstar Novak Djokovic ist zum fünften Mal "Europas Sportler des Jahres". Mit dem am Stefanitag von der polnischen Nachrichtenagentur PAP bekanntgebenen Ausgang der Umfrage zog der 36-Jährige in der 66 Jahre langen Geschichte der Wahl mit dem Schweizer Rekordsieger Roger Federer gleich. Seit 2004 setzte sich 13 Mal jemand aus dem Tennislager durch, 2022 war es die Polin Iga Swiatek gewesen. Auf die Plätze kamen diesmal Max Verstappen und Armand Duplantis.

An der Wahl nahmen 21 europäische Nachrichtenagenturen - darunter die APA - Austria Presse Agentur - teil. Djokovic ließ Formel-1-Weltmeister Verstappen (NED) um 28 und Stabhochsprung-Weltmeister Dupantis (SWE) gar um 92 Zähler hinter sich. Weitere sechs Zähler dahinter wurde Fußball-Star Erling Haaland (NOR) Vierter. Der "Djoker" gewann heuer drei der vier Grand-Slam-Turniere sowie die ATP Finals, in Wimbledon wurde er erst im Finale bezwungen. Der dortige spanische Sieger Carlos Alcaraz landete in der PAP-Wahl lediglich auf Position 13. In den Top 25 finden sich keine Österreicher. (APA; 26.12.2023)

Endstand der 66. PAP-Wahl zu "Europas Sportler des Jahres":

1. Novak Djokovic (SRB/Tennis) 178 Punkte

2. Max Verstappen (NED/Formel 1) 150

3. Armand Duplantis (SWE/Leichtathletik) 86

4. Erling Haaland (NOR/Fußball) 80

5. Nikola Jokic (SRB/Basketball) 74

6. Iga Swiatek (POL/Tennis) 72

7. Johannes Thinges Bö (NOR/Biathlon) 51

8. Femke Bol (NED/Leichtathletik) 49

9. Marco Odermatt (SUI/Ski alpin) 44

10. Jonas Vingegaard (DEN/Radsport) 40