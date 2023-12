Das Netflix-Paarungsformat "Love is Blind" ist ein perfektes Berieselungsprogramm – nun in Japan

Das Netflix-Paarungsformat Love is Blind hat sich schon in den vergangenen Jahren als perfektes Berieselungsprogramm erwiesen. Heiratswillige Hetero-Menschen, die die Liebe in einer Kabine suchen und sie im besten Fall hinter der Wand finden, sind die Zutat dieses konventionell-unkonventionellen Erfolgsprodukts. Das wurde offenbar als Gegenentwurf zur Wisch-und-weg-App Tinder konzipiert.

Wo die Liebe hinfällt, diesmal: Japan. "Love is Blind" auf Netflix. Netflix

Die Kandidatinnen und Kandidaten lernen sich nämlich in stundenlangen Gesprächen kennen, bevor sie sich zueinander bekennen und einen Antrag machen. Zur Belohnung bekommen sie das Gegenüber zu Gesicht und dürfen sich weiter kennenlernen.

2020 ging die erste Staffel in den USA über die Bühne. Und nein, natürlich muss niemand in dieser Show Angst haben vor allzu großen Überraschungen: Alle Singles sind attraktiv und zwischen 24 und 34 Jahre alt. Mittlerweile gibt es internationale Ableger – so wie die japanische Ausgabe von Love is Blind, die 2022 erstmals ausgestrahlt wurde.

Rührend ernsthaft

Sie führt vor, wie unterschiedlich Paarungsformate trotz US-amerikanischen Show-Korsetts interpretiert werden können. Und erzählt ganz nebenbei einiges über das Rollenverständnis von Frauen und Männern, über körperliche Nähe vor den Kameras oder den Stellenwert der Familie in Japan.

Wenn sich in der ersten Staffel von Love is Blind: Japan Kandidat Ryotaro für das erste Treffen mit den Eltern seiner Auserwählten Motomi die blondierten Haare wieder schwarz färbt, dann dürfte diese Ernsthaftigkeit auch jene rühren, die schon viele Paarungsformate gesehen haben. Wer wissen will, wie es um die blind zueinandergefundenen Paare heute steht, checkt die Social-Media-Accounts. Spoiler: Das Haarefärben hat sich gelohnt, Happy End bei Ryotaro und Motomi. (Anne Feldkamp, 27.12.2023)