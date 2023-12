Liebe Leserin, lieber Leser,

Egal ob X, Threads oder Blue Sky: Social Media ist Zeitverschwendung – das befindet unser Autor zumindest in der aktuellen Ausgabe der Personal-Tech-Kolumne. Somit ist das neue Jahr vielleicht auch ein guter Anlass, um mit dem Posten und Scrollen aufzuhören, so wie einst mit dem Rauchen.

Die dadurch gewonnene Zeit kann wiederum genutzt werden, um sich Filme und Serien anzusehen. Wie etwa "The Last of Us": also jene Serie, die 2023 so oft raubkopiert wurde wie keine andere. Oder das "Star Wars Holiday Special", das es dank KI nun in besserer Auflösung zu bestaunen gibt. Leider wurde jedoch nur die Technik, nicht die Story des legendär schlechten Werks überarbeitet.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen angenehme Lektüre!

Egal ob X, Threads oder Blue Sky: Social Media ist Zeitverschwendung

Das "Star Wars Holiday Special" gibt es nun als Remaster in 5K mit 60 FPS

"The Last of Us" ist die am meisten raubkopierte Serie des Jahres 2023

KI-Tool soll erkennen können, ob eine Louis Vuitton-Handtasche gefälscht ist

Notare können jetzt auch die ID Austria verwenden

Diese Tech-Events sollte man sich für 2024 rot im Kalender markieren

Die entspannende Faszination des hohen Nordens

Demokraten in den USA holen sich eine KI als Wahlhelferin

USA verbieten Import und Verkauf von Apple Watches