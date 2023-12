19.40 REPORTAGE

Re: Stopfleber als Delikatesse? Foie gras gilt als französisches Kulturgut und Delikatesse. Doch für sie werden Millionen Tiere jedes Jahr extrem gemästet. Dabei könnte man die Leberpastete auch ohne Tierleid produzieren. Bis 20.15, Arte

20.15 WOODY ALLEN

Midnight in Paris (USA/ESP 2011, Woody Allen) Paris war einmal das Mekka der Künstlerelite. Im Gegensatz zu normalsterblichen Touristen hat Owen Wilson hier das Glück, ihnen bei Nacht über den Weg zu laufen: Salvador Dalí, Gertrude Stein, die Fitzgeralds und Ernest Hemingway. Zauberhaft bebilderte Wunscherfüllung. Bis 21.45, Arte

"Midnight in Paris": Gil (Owen Wilson) spaziert mit Adriana (Marion Cotillard) durch das nächtliche Paris. Arte/Leonine Studios

20.15 THRILLER

Cop Land (USA 1997, James Mangold) Erhaben ist der Blick von Garrison, New Jersey, hinüber nach Manhattan, New York. Drüben, in den "Mean Streets", arbeiten die Polizisten, herüben arbeitet der Gendarm: Sylvester Stallone muss in diesem intelligenten Stück US-Genre-Kino feststellen, dass die Freunde (Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert Patrick) ihm nicht nur den härteren Job, sondern auch eine laxere Moral voraushaben. Bis 22.05, Servus TV

20.15 KAISERLICH

Sisi Jetzt ist die dritte Staffel der RTL+-Sisi mit Dominique Devenport auch im ORF und auf RTL zu sehen. Wir sehen: Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und unterschiedliche Erziehungsauffassungen. Drei Folgen. Bis 22.45, ORF 1 und RTL

22.15 SERIE

Die zweite Welle (1–3/6) Sie sind dem Tsunami entkommen, nicht aber ihren Lügen: 15 Jahre nach der Katastrophe in Thailand taucht die totgeglaubte Alexandra (Karoline Schuch) wieder auf und konfrontiert die Freunde mit der Vergangenheit. Bis 00.30, ZDF

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Indien – Das bevölkerungsreichste Land der Welt Indien hat China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt. Von den mehr als 1,4 Milliarden Menschen sind 900 Millionen im erwerbsfähigen Alter, doch viele sind nicht gerüstet für Jobs der Zukunft. Um 23.05 folgt im Weltjournal+ die Doku Macht der Worte – Schreiben gegen Indiens Patriarchat. Bis 23.55, ORF 2

(Astrid Ebenführer, 27.12.2023)