Heftige Regenfälle lösten in der Demokratischen Republik Kongo Erdrutsche aus. In Australien kam es zu Sturzfluten

Kinshasa/Sydney – Bei Unwettern in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Im Osten und Südosten Australiens starben mindestens neun Menschen bei Unwettern.

Heftige Regenfälle lösten in der Demokratischen Republik Kongo Erdrutsche aus und verursachten im Zentrum des Landes schwere Schäden, wie die örtlichen Behörden am Dienstag mitteilten. In der Hauptstadt der Provinz Kasai-Central, Kananga, wurden nach Angaben der Regionalregierung mehr als 15 Häuser von Erdmassen mitgerissen. In einem der Häuser starben eine Frau und ihre acht Kinder, während in einem anderen Gebäude ein Vater und seine vier Kinder ums Leben kamen.

Am Sonntag waren bereits rund 20 Menschen in der Region Süd-Kivu im Osten des Landes gestorben. Sie wurden von einem Fluss mitgerissen, der über die Ufer getreten war.

Neun Tote in Australien

Nach schweren Unwettern im Osten und Südosten Australiens ist die Zahl der Todesopfer bis Mittwoch auf mindestens neun gestiegen. Nach Angaben der Polizei wurden unter anderem die Leichen von drei Männern geborgen, deren Boot tags zuvor vor Brisbane gekentert war. Insgesamt waren elf Männer zu einem Angelausflug ausgebrochen, als ihr Boot von dem Sturm erfasst wurde. Die übrigen acht Angler wurden gerettet.

Eine Frau wird in Gippsland nach heftigen Regenfällen aus dem Wasser gerettet. AFP/VICTORIA POLICE/HANDOUT

Unter den Opfern war nach Polizeiangaben auch ein neunjähriges Mädchen, das am Vortag in einem Vorort Brisbanes von Wassermassen fortgerissen und in die Kanalisation gespült worden war.

In der Stadt Gympie im Bundesstaat Queensland wurden am Dienstag bei Sturzfluten drei Frauen in einen Regenwasserkanal mitgerissen. Eine 40-Jährige kam dabei ums Leben, eine Frau überlebte, die dritte Frau wird noch vermisst. Die Suche soll am Mittwoch fortgesetzt werden.

Buschbrände im Westen Australiens

In Queensland fiel in zehntausenden Haushalten der Strom aus, weil Strommasten umgerissen wurden. Der australische Wetterdienst warnte weiter vor "gefährlichen" Stürmen, "lebensbedrohlichen" Fluten, "riesigen" Hagelkörnern und "zerstörerischen" Winden in Queensland.

Die Auswirkungen schwerer Stürme in Queensland. EPA/JASON OâÄÖBRIEN

Während der Osten Australiens von schweren Stürmen erfasst wird, leidet der Westen des riesigen Kontinents dagegen unter Trockenheit und Buschbränden. Australien ist besonders vom Klimawandel betroffen. Ein Bericht des Weltklimarates vom Februar 2022 geht davon aus, dass das Land in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht werden wird. (APA, red, 27.12.2023)