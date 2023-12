Die spanische Fußballnationalmannschaft der Frauen gewann die Weltmeisterschaft. Doch ihr Sieg wurde schnell überschattet. AFP/DAVID GRAY

Wie ist das vergangene Jahr aus feministischer Perspektive zu bewerten? Ein knifflige Sache im Fall von 2023. Da gab es einerseits eine Reglementierung in Niederösterreich gegen Gendersternchen, andererseits ein erstes Gesetz auf Bundesebene, das gänzlich im Femininum formuliert ist. Da gab es haarsträubende Positionen dazu, womit Frauen nun mal rechnen müssten, wenn sie auf eine After-Party nach Konzerten eingeladen werden. Aber auch viel Solidarität mit einer Fußballerin, die einen aufgezwungenen Kuss nicht weglächelte. Und Ende des Jahres lagen endlich neue Zahlen über die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern vor. Und diese sagen auch einiges darüber aus, wo wir stehen.

März: Schreibverbote in Niederösterreich

In Niederösterreich reichte es der Landesregierung. Dem Gendern wurde im März via Regierungsprogramm der neu gewählten ÖVP/FPÖ-Landesregierung der Kampf angesagt. Erlaubt sind nur mehr Doppelnennungen, also zum Beispiel Sprachpolizist und Sprachpolizistin. Der Genderstern, der Gender-Gap, der Doppelpunkt und das Binnen-I sind somit seit August in allen offiziellen Dokumenten und Veröffentlichungen des Landes verboten. Auch Sanktionen kann es geben, von Ermahnungen bei Wiederholungstäter:innen bis hin zu Geldstrafen, Letzteres zumindest "theoretisch", heißt es aus dem Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Landeshauptfraustellvertreter Udo Landbauer spricht von einem "Befreiungsschlag", man würde dem "Genderwahn" einen Riegel vorschieben und zur "gewohnten Normalität" zurückkehren.

Auch in Bayern versteht man keinen Spaß beim Gendern. CSU-Ministerpräsident Markus Söder verkündete in seiner ersten Regierungserklärung im Dezember, in der neuen Legislaturperiode wolle man das Gendern in der Schule und Verwaltung "untersagen". Doch der Freistaat ist nicht allein, auch in Sachsen-Anhalt sind Zeichen wie Gendersternchen in der Schule und Verwaltung untersagen.

April: Trinken im Innsbrucker Landtag

Brust oder Flasche? Es war wohl beides, das manche Gemüter im Innsbrucker Landtag erregte. Die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Janine Bex, trank bei einer Gemeinderatssitzung im Innsbrucker Landtag aus einer Flasche alkoholfreies Bier. Mit dabei war auch ihr Baby, das sie zwischendurch stillte. Es war ein Gesamtbild, dass im Landtag für Aufruhr sorgte. Die SPÖ-Gemeinderätin Irene Heisz rief laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" der Grünen zu: "Du kannst doch hier nicht ein Bier trinken, Janine."

Empört reagierte auch Helmut Buchacher (SPÖ), wegen seiner Rolle als Opa und Vater, wie er meinte. Und Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck) fragte indessen, was überhaupt ein Kind im Gemeinderat zu suchen habe. Als klar wurde, dass es sich um alkoholfreies Bier handelt, sprachen die Kritiker:innen von Bex davon, dass es insgesamt keine gutes Bild bei der Bevölkerung abgebe, aus einer Flasche zu trinken, das geht doch nicht. Auch die Anwesenheit des Kindes blieb Thema. Vor allem bei Gerald Depaoli. Ein Kind habe im Gemeinderat nichts verloren. "Wo bleibt der Jugendschutz???", schrieb er. Er wolle auch zum wiederholten Mal das Jugendamt informieren.

Von der harschen Kritik verschiedenster Kolleg:innen an Bex bliebt letztlich ein langer Rechtsstreit mit Depaoli, der seinem Unmut in einem Facebook-Posting Ausdruck verlieh, inklusive eines Bilds von Bex mit Baby im Gemeinderat. Unter seinem Posting sammelten sich zahllose Hassbotschaften. User:innen schrieben darunter, sie sei "irre", ein "schlampiges Weib" oder dass die "grüne Kommunistensippe" "einfach nur widerlich" sei.

Nach zwei Verfahren und einer langen Weigerung von Depaoli, das Postings und die Hasskommentare zu löschen, wurde er von einem Zivilgericht erstinstanzlich verurteilt. Depaoli darf derartige Darstellungen künftig nicht mehr verbreiten. Und er muss es unterlassen, die "wörtlichen und/oder sinngleichen Behauptungen zu verbreiten, die Klägerin sei widerlich und/oder ein verlogenes schlampiges Weib und/oder irre und/oder ohne Hirn", heißt es in dem Urteil.

Juni 2023: Rammstein und eine unbeeindruckte Fanbase

Begonnen hat alles mit Vorwürfen der Irin Shelby Lynn nach einem Rammstein-Konzert in Vilnius. Es sollten die ersten von vielen ähnlichen Vorwürfen sein, die von sexualisierter Gewalt über die Verabreichung von Drogen bis hin zu Machtmissbrauch reichten. Gerichtet waren sie gegen Till Lindemann und Mitarbeiter:innen. Für ihn hätte es laut Berichten auch ein systematisches Rekrutierungssystem gegeben – um während und nach der Show Sex mit Konzertbesucherinnen zu haben.

Als Erste griff die "Süddeutsche Zeitung" gemeinsam mit dem NDR die Vorwürfe auf und veröffentlichte Berichte von Konzertbesucherinnen. Die meisten, die Vorwürfe in unterschiedlichen Medien erhoben, wollten anonym bleiben. Die "SZ" wurde, wie viele andere Medien, auf Unterlassung geklagt. Wie jene, die mit Namen eigene Beobachtungen von Rammstein-Konzerten schilderten, wie die Youtuberin Kayla Shyx. Shyx verlor vor Gericht und darf bestimmte Zusammenhänge nicht mehr herstellen und bestimmte Vorwürfe nicht mehr äußeren. Im Fall des ersten großen Berichts über die Vorwürfe der "Süddeutschen Zeitung" entschied ein Gericht, dass der Bericht voll zulässig sei. Andere Berichte anderer Medien durften Teile ihrer Berichterstattung nicht weiter veröffentlichen.

Auch in Talkshows war es über Wochen das beherrschende Thema. Die vertretenen Positionen umfassten das ganze Spektrum von "Das passiert backstage nun mal" und dass die Frauen schließlich da hingehen und Lindemann-Fans seien, wie es oft hieß. Andere meinten hingegen: Sowohl die Menge der Vorwürfe als auch das von vielen gezeichnete System, das weibliche Fans als potenzielle Sexpartnerinnen behandeln würde – all das wird Rammstein schaden, und das zu Recht. Doch es schadete nicht. Die Konzerte waren während der heißesten Phase rund um die Vorwürfe gegen Till Lindemann bestens besucht. Und für die Rammstein-Tour im kommenden Jahr sind aufgrund der großen Nachfrage bereits Zusatzkonzerte geplant.

Die eingeleiteten Verfahren gegen Lindemann wurden inzwischen eingestellt. Im Fall von Shelby Lynn hat sich die litauische Polizei gegen eine strafrechtliche Verfolgung aufgrund fehlender "objektiver Tatsachenbeweise" entschieden. In Berlin wurde unter anderem wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Es gebe keine Beweise dafür, dass Lindemann Frauen willensausschaltende Substanzen gegeben habe, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Ebenso gebe es keine Beweise, dass er ein Machtgefälle gegenüber minderjährigen Sexualpartnerinnen ausgenutzt habe. Tatvorwürfe hätten auch deshalb nicht ausreichend konkretisiert werden können, weil sich mutmaßlich Geschädigte nicht an die Polizei, sondern an Journalist:innen gewandt hätten, und diese können sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Sprich: Die mutmaßlich Betroffenen können in Medienberichten anonym bleiben und müssen keine Klagen befürchten.

Juli 2023: Zadićs "Mitgemeint"-Gesetz

Am 15. Dezember wurde in Österreich das erste Gesetz auf Bundesebene in rein weiblicher Form beschlossen. Justizministerin Alma Zadić legte das Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz im Juli vor. Es enthält durchgehend weibliche Formulierungen, ganz ohne männliches Pendant. Von der "Gesellschafterinnenversammlung", den "Gründungsgesellschafterinnen" bis hin zu den "Geschäftsführerinnen". Allerdings wird ausdrücklich festgehalten, dass sich diese Bezeichnungen auf alle Geschlechter in gleicher Weise beziehen.

Trotzdem sorgte die durchgängige Anwendung des Femininums, anders als beim generischen Maskulinum, für viel Ärger. Als das Gesetz mit den Stimmen der Koalition den Justizausschuss des Nationalrats passierte, kritisierte die FPÖ die Anwendung der weiblichen Form als "eigenartiges ideologisches Experiment". Ein Experiment, mit dem die Gesellschaft transformiert werden solle, so die Freiheitlichen.

Auch die ÖVP hatte im Vorfeld die Form des Gesetzes kritisiert. "Ich wüsste nicht, welchen Beitrag man für Geschlechtergerechtigkeit dadurch leistet, dass man etwas, das man kritisiert, einfach umdreht, meinte etwa ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Ihre Zustimmung zu dem Gesetz verteidigte die ÖVP schließlich damit, dass man die Formulierung "in Kauf genommen" habe, schließlich gehe es um den Inhalt, sagte die Abgeordnete Bettina Zopf. Zadić zeigte sich hingegen überzeugt, dass Sprache das Denken, die Wahrnehmung und das Handeln beeinflusse – und es deshalb wichtig sei, zum Beispiel auch Gründerinnen sichtbar zu machen.

September bis November: Abtreibung in Vorarlberg

Eine Pensionierung löste in Vorarlberg eine große Debatte über den Zugang zu Abtreibung im Ländle aus. Ende 2023 geht der einzige Arzt in Pension, der in Vorarlberg Abtreibungen durchführte. Als ÖVP-Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher deshalb verschlug, Abbrüche in Spitälern durch private Ärzt:innen vornehmen zu lassen, reagierten Abtreibungsgegner:innen mit Protesten. Und Rüscher mit einem Rückzieher – man werde nach einer anderen Lösung suchen.

Ende November kam es doch anders: Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kündigte an, Abbrüche dauerhaft in Krankenhäusern anzubieten – allerdings, wie auch anfangs von Rüscher vorgeschlagen, als Privatleistung. Das lag nicht an einem neuen Verständnis der Lage ungewollt Schwangerer. Vielmehr wurden für den niedergelassenen Bereich schlichtweg keine Ärztinnen und Ärzte gefunden.

Und es gab Druck: Viele Ärzt:innen haben sich in einem offenen Brief für Abbrüche in Spitälern ausgesprochen, denn dort seien sie am sichersten. Auch die Anonymität sei besser gewährleistet, sowohl für die Frauen als auch für die Ärztinnen und Ärzte, die die Abbrüche durchführen.

Druck kam auch vonseiten jener, die sich für niedrigere Hürden für ungewollt Schwangere einsetzen. Es gab Demonstrationen und Petitionen für einen besseren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, zudem eine überregionale Berichterstattung über die schwierige Lage von ungewollt Schwangeren ganz im Westen Österreichs.

Dass nun in Vorarlberg Schwangerschaftsabbrüche in Spitälern angeboten werden, ist ein Fortschritt im Zugang zu Abtreibungen. Dass allerdings keine Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich gefunden wurden, um dort Abtreibungen durchzuführen, zeugt von einem rauen Klima für diese Ärzt:innen, die noch immer Anfeindungen fürchten müssen.

August: Der Fall Rubiales

Die Frauen-Fußballweltmeisterschaft endete nicht mit Jubel über hervorragenden Fußball und die zunehmende Aufmerksamkeit, wenn ihn Frauen spielen, sondern mit einer Debatte über einen Übergriff. Zumindest war es das zuerst, doch rasch lautete der Tenor größtenteils: So etwas geht heute nicht mehr.

Was war geschehen? Luis Rubiales, Chef des spanischen Fußballverbands, nahm bei der Siegerinnenehrung für das spanische Team den Kopf der Fußballerin Jennifer Hermoso in beide Hände und küsste sie auf den Mund. Hermosos erster Kommentar darauf: "Das hat mir nicht gefallen, aber was hätte ich tun sollen."

Rasch wurden Forderungen nach einer Entschuldigung und auch nach einem Rücktritt Rubiales' laut. Vier Tage nach dem Sieg der Spanierinnen gegen das englische Team (1:0) sprach Rubiales von "sozialer Hinrichtung" und einem einvernehmlichen "Küsschen". Hermoso machte indessen noch einmal klar, dass das für sie absolut nicht in Ordnung war – sie fühle sich als "Opfer einer sexistischen und unangebrachten Handlung". Ihre Teamkolleginnen solidarisierten sich mit ihr und weigerten sich zu spielen, solange Rubiales Verbandschef bleibt. Erst wurde Rubials durch die Fifa nur suspendiert.

Im September zeigte Jennifer Hermoso Rubiales an, wenige Tage später gab Rubiales dem Druck von vielen Seiten nach – Einsicht hat er keine. Er glaube "an die Wahrheit" und dass der "Kuss" einvernehmlich gewesen sei. Dass Hermoso mehrfach das Gegenteil sagte, zählt für ihn nicht.

Zeigt dieser Fall, dass wir seit #MeToo so gar nicht weitergekommen sind? Diese Frage wurde in diesen Sommerwochen häufig gestellt – und oft war die Antwort: Jein. Denn einerseits finden Männer wie Luis Rubiales noch immer nichts dabei, einer Frau vor aller Welt einfach einen Kuss aufzudrücken, während er auch noch ihr Gesicht festhielt. Und dass er trotz vielfacher Kritik keine Spur von Einsehen hat. Doch andererseits: Es ist fraglich, ob noch vor wenigen Jahren Rubiales' Verhalten überhaupt Aufsehen erregt hätte. Oder ob es als normale "Gefühlsäußerung" gegolten hätte, was es für Hermoso in so einer Atmosphäre wohl ungleich schwerer gemacht hätte zu sagen: Das wollte ich nicht, und es war eine sexistische Handlung. Diesen Sommer stellten sich jedenfalls unzählige Menschen hinter sie.

Juli: Das deutsche Selbestimmungsgesetz

Es musste sich was ändern. Das Bundesverfassungsgericht hatte Teile des deutschen "Transsexuellengesetzes" aus den 1980er-Jahren schon mehrfach für verfassungswidrig erklärt. Es sah zwei psychologische Gutachten und einen Gerichtsentscheid vor, um den Vornamen und das Geschlecht ändern lassen zu können. Andere bestimmten also darüber, ob jemand trans ist oder nicht.

Das Bundeskabinett hat im Juli das "Selbstbestimmungsgesetz" beschlossen. In Kraft treten wird es Ende 2024. Zentral an der Neuerung ist, wie der Name des Gesetzes schon sagt, die Selbstbestimmung über die eigene Genderidentität. Trans-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen über 18 Jahre können dann ohne Gutachten ihren Vornamen und ihr Geburtsgeschlecht ändern lassen. Ab 14 können sie eine solche Änderung selbst veranlassen, sie brauchen aber die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Unter 14 ist eine Abänderung möglich, wenn sie die Sorgeberechtigten veranlassen.

Das Selbstbestimmungsgesetz wurde vor allem hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs kritisiert und dass selbst Kinder sich so unüberlegt operativen Eingriffe unterziehen könnten. Allerdings betrifft die Regelung einzig die Änderungsmöglichkeit des Vornamens und des Geschlechtseintrags – und nicht operative Eingriffe. Transpersonen, die sich in Wahrheit sehr wohl als Männer identifizieren, würden sich so Zugang zu Frauenräumen verschaffen, um sexuell übergriffig zu werden, lautet ein anderer häufiger Vorwurf.

Die Frauensauna wurde immer wieder als der zentrale Ort der Bedrohung genannt. Die Antidiskriminierungsbeauftrage Ferda Atamann sieht darin keinen begründete Einwand. "Kein Mann muss seinen Geschlechtseintrag ändern lassen, um in Deutschland eine nackte Frau zu sehen", sagte sie in Hinblick auf das große Angebot gemischtgeschlechtlicher Saunen.

Juni bis September: Kleiderordnungen

Ein Elternbrief sorgte im Juni für einige Verwunderung. Die Direktorin einer Mittelschule bat die Eltern bei der Bekleidung von Mädchen um Mithilfe. Bauchfreie oder Trägershirts, kurze Hosen – das seien "unangemessene Bekleidungspannen", meinte die Direktorin, die auch gleich das Warum in dem Brief mitlieferte. Nicht nur Mädchen würden pubertieren, sondern auch Burschen würden von "Hormonen überschwemmt", hieß es in dem Schreiben der Direktorin. Letztlich sei es zum Schutz der Mädchen: "Es sollen keine unerwünschten Gedanken geweckt werden, welche möglicherweise zu weiteren Problemen führen." Gemeint waren damit wohl Belästigungen oder Übergriffe durch Burschen oder gar Lehrer.

Die Verantwortung und den Handlungsspielraum, um dies zu verhindern, sah die Direktorin bei den Mädchen. Die Kleiderordnung sei letztlich auch zum "Schutz der Burschen und unserer Lehrer". Für den Fall, dass es "Uneinsichtigkeit" bei den Mädchen gebe, wurden XXL-Shirts gekauft, die Mädchen während des Unterrichts überzuziehen hätten.

Die Salzburger Bildungsdirektion reagierte schnell. "Das geht gar nicht", sagte Bildungsdirektor Rudolf Mair dem STANDARD und kündigte rasch einen weiteren Brief an die Eltern an, der die Bitte der Direktorin für obsolet erklären sollte. Die Kleidung der Mädchen sei kein Grund dafür, Burschen und männliche Bezugspersonen zu schützen. Kinder und Jugendliche sollen in allen Bereichen die gleichen Chancen haben und sich unabhängig von geschlechterstereotypen Zuweisungen entwickeln können, so steht es im Grundsatzerlass des Bildungsministeriums zur "reflexiven Geschlechterpädagogik und Gleichstellung".

Ähnliche Reglementierungsbestrebungen gab es in Stockerau zu Schulbeginn im September. Via Aushang informierte das Gymnasium in Stockerau im Bezirk Korneuburg Schüler:innen über Kleidungsvorgaben in der Schule. Auch hier: Die Vorschriften betreffen vorwiegend Mädchen. T-Shirts müssten Bauchnabel und Brustansatz verdecken. Für Buben sind Oberteile mit "diskriminierenden Texten und Bildern" tabu. Auch Hauben und Kappen sollen im Unterricht ebenso wie Schuhe mit "Profil, in dem Schmutz oder Nässe haften bleibt", verboten sein. Claudia Sprenger, Direktorin der Schule, will aber fair bleiben: Das Verbot von bauchfreier Kleidung gelte auch für die Buben.

November: Gottschalk auf der Couch

Thomas Gottschalk noch einmal in Aktion. Es sollte wirklich das letzte Mal sein, zumindest für "Wetten, dass.. ?". Bei diesem Event durften einige Superstars nicht fehlen. Shirin Davin, erfolgreiche deutsche Rapperin, und die Schlagergigantin Helene Fischer zum Beispiel. Gemeinsam gaben die beiden Fischers Superhit "Atemlos", gefolgt vom obligatorischen Couch-Gespräch mit dem inzwischen 74-jährigen Gottschalk.

Der konnte es nicht so recht glauben: Shirin David, ein Opernfan? Davin, eine Feministin? Beides hätte er ihr nicht angesehen, wundert sich Gottschalk, der offenbar weiß, wie Frau als Feministin auszusehen hat – und als Fan der Hochkultur. Shirin lächelte diese Kommentare nicht weg und sagte ihm, dass Feministinnen alles Mögliche sein können. Fertig.

Es sei wohl nicht mehr seine Zeit, sagte Gottschalk sinngemäß in einem Interview zu seinem "Wetten, dass.. ?"-Abschied in der "Zeit". Man könne etwa den Schlager "Rote Lippen soll man küssen" nicht mehr sorglos anstimmen, bedauert er, denn man dürfe nicht einfach mehr "die Lippen küssen, nur weil sie rot sind". Das sei einer der Gründe für seinen Rückzug, die Zeichen der Zeit stünden gegen manche seiner Moderationspraxen. "Bevor ich nur noch Shitstorms erzeuge, weil ich Frauen ans Knie fasse, höre ich lieber auf".

Dezember: Wer macht was?

Jahrelang wurde sie einfordert, Mitte Dezember war es endlich so weit: Die neue Zeitverwendungserhebung erschien. Die bisher vorliegenden Daten zur Verteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern waren in die Jahre gekommen. In den vergangenen 14 Jahren, so alt waren die Daten, musste sich doch was geändert haben. Die Neugierde war groß, ob und was. Trotzdem ging alles sang- und klanglos über die Bühne, als die neuen Zahlen erschienen, die immerhin einiges über das gleichstellungspolitische Gelingen des vergangenen Jahrzehnts aussagen. Dennoch: keine Pressekonferenz, keine öffentliche Präsentation, etwa von Frauenministerin Susanne Raab. Immerhin hat das Frauenministerium die Studie bei der Statistik Austria in Auftrag gegeben.

Womöglich lag es an den ernüchternden Ergebnissen: Es hat sich seit der Erhebung aus dem Jahr 2008/2009 kaum etwas verändert. Vor allem: Es gab keine Umverteilung der unbezahlten Arbeit zwischen Frauen und Männern. Frauen leisten laut aktuellen Zahlen 4,19 Stunden unbezahlte Arbeit, Männer 2,29, also fast zwei Stunden weniger. Vor 14 Jahren waren es 2,2 Stunden weniger. Trotzdem arbeiten Frauen um eine gute halbe Stunde weniger unbezahlt als noch 2008/2009 – an einem deutlichen Mehr der unbezahlten Arbeit durch Männer liegt es allerdings nicht.

Auch die Gesamtarbeitszeit von Frauen ist mit rund einer Stunde höher als die der Männer. Reduziert hat sie sich in den vergangenen Jahren für Männer und Frauen, allerdings für Frauen mit einer knappen Stunden deutlich weniger als für Männer, die laut aktuellen Zahlen 1,7 Stunden weniger Gesamtarbeitszeit verbuchten. (Beate Hausbichler, 28.12.2023)