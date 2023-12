Zu Ehren der kolumbianischen Popsängerin steht in ihrer Geburtsstadt Barranquilla eine Skulptur von Shakira

6,5 Meter ist die Bronze-Shakira hoch. AFP/STR

Barranquilla – Sie ist 6,5 Meter hoch, aus Bronze und führt ihren Bauchtanz auf: Zu Ehren der kolumbianischen Popsängerin Shakira ist in ihrer Geburtsstadt Barranquilla eine Skulptur enthüllt worden. "Es macht mich so glücklich, dies mit meinen Eltern zu teilen und besonders mit meiner Mutter an ihrem Geburtstag", schrieb die Sängerin auf Instagram. Die 46-Jährige hatte zuletzt privat mehrere Dämpfer erlebt.

"Ein Herz, das komponiert, Hüften, die nicht lügen, ein Talent wie kein anderes, eine Stimme, die die Massen bewegt, und Füße, die für das Wohl der Kinder und der Menschheit marschieren", schrieb der Bürgermeister von Barranquilla, Jaime Pumarejo, auf der Plattform X zur Präsentation der Skulptur am Dienstag.

Steuerhinterziehung

Für die Kolumbianerin ("Waka Waka", "Hips Don't Lie") war es zuletzt nicht ganz rund gelaufen: Nach der Trennung von Fußballstar Gerard Piqué im vergangenen Jahr lief in Spanien ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen sie. Kurz vor Prozessbeginn erzielte sie eine außergerichtliche Einigung, womit sie einer von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten entkam.

Beruflich ist die Frau aus der Karibikstadt allerdings immer noch sehr erfolgreich. Erst im November wurde sie in Sevilla mit drei Latin Grammy Awards ausgezeichnet. Seit der Trennung von Piqué wohnt sie mit ihren beiden Söhnen in Miami im US-Bundesstaat Florida. (APA, 27.12.2023)