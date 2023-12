Anfang der 90er-Jahre war’s, als Hans Baierl, Leiter des Verkehrsmuseums Remise der Wiener Linien, in der Garage Grinzing auf den Bussen als Fahrer eingeschult wurde. Beim "Auslauf" sagte ihm in der Früh der "Morgenexpeditor", auf welche Linie er "aufsteigen" musste, bevor er die "Besteckung" (Zielschilder, Routentafeln) einrichtete. So lernte er nicht nur das Fahren, sondern auch den Jargon des Unternehmens kennen. Bald wechselte er in die Verwaltung und von dort in die Direktion, bevor er ab 2013 die Ausstellung in der Remise neu aufbaute. Nun führt er die Besucher mit umfassendem Wissen durch die 120-jährige Geschichte des Unternehmens, das ab 1903 zunächst als Gemeinde Wien – Städtische Straßenbahnen und ab 1999 als Wiener Linien firmierte.

Hans Baierl, Leiter des Verkehrsmuseum Remise, in einem der Doppelstockbusse. Christian Fischer

Bis dahin war der öffentliche Verkehr der Stadt in privater Hand und im Wesentlichen ein Ausflugsverkehr. Wer es sich leisten konnte, ließ sich ab 1865 mit der Pferdetramway vom Schottentor über den ältesten Wiener Bahnhof Hernals zum Heurigen nach Dornbach bringen oder in den Prater ins Lusthaus. Zwei Dampflinien mit Lokführer und Kohleschipper verkehrten zwischen Kennedybrücke und Mödling sowie im Bereich Floridsdorf–Stammersdorf. In die Innenstadt durften sie freilich nicht, weil man Angst vor dem Funkenflug hatte und man den feinen Herrschaften die schwarzen Rauchwolken nicht zumuten wollte. Grundsätzlich fürchteten sich die Menschen vor der neuen Mobilität. Trotzdem begann man mit der Elektrifizierung, schon 1897 fuhr die erste "Elektrische". 1903 war dann Schluss mit "Privat".

Linien- und Streckennetz

Intern unterscheidet man bei den Wiener Linien zwischen Liniennetz und Streckennetz. "Strecken sind bei uns Nummern", erklärt Baierl, und das kam so: "Über den Stadtplan legte man spiegelverkehrt eine imaginierte Uhr – daher fuhren in den 18. und 19. Bezirk hinaus die 30er- und 40er-Linien (3 bzw. 4 Uhr spiegelverkehrt), nach Hietzing die 50er, nach Simmering die 70er und so weiter." Weitere Feinheiten, über die Fahrgäste nach wie vor grübeln: "Wenn ein Teil der Strecke über den Ring gefahren wurde und hinaus in die Peripherie abzweigte, bekam sie einen Buchstaben und hieß beispielsweise J-Wagen."

Ein Cockpit, aus der Zeit, als man noch ohne Bildschirme auskommen musste. Christian Fischer

Als während es Ersten Weltkriegs die Männer an die Front mussten, beschäftigte das Unternehmen erstmals Frauen, und bald betrug ihr Anteil 50 Prozent. Außerdem übernahm die Straßenbahn die Logistik der Stadt: "Man brachte die Kohle ins Kraftwerk Simmering, das für ganz Wien Strom und Wärme erzeugte, fuhr die Kriegstoten in Straßenbahn-Leichenwagen zum Zentralfriedhof und die Versehrten nach Lainz."

Danach wuchs parallel zu den Gemeindebauten auch der öffentliche Verkehr. 1925 konnte man mit der Stadtbahnlinie 18G ohne Umsteigen von Heiligenstadt bis zum heutigen Hauptbahnhof fahren. In den 30er-Jahren gab es eine erste Hochphase mit über 500 Millionen jährlichen Fahrgästen, und als 1938 die Rechtsfahrregel eingeführt wurde, erreichte das Wiener Straßenbahnnetz bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs mit über 292 Kilometer Länge die damals größte Ausdehnung seiner Geschichte.

Die graue Straßenbahn

Die Jahre des Krieges ließen dann nicht nur eine verwüstete Stadt zurück, sondern auch eine ohne Farben. Die Straßenbahn Type A, die auch "Heidelberger" genannt wurde (weil sie aus der dortigen Produktion stammte), fuhr bis zum Ende des Krieges als "Einheitsstraßenbahn" in Sandgrau statt des heute typischen Rot. Und in einem Betrieb mit Zweiwagenzug war jede Garnitur mit einem Fahrer und zwei Schaffnern besetzt, beim Dreiwagenzug, der bis in die 70er-Jahre fuhr, kam noch ein Schaffner dazu.

"Das Fahrpersonal war in den 20ern Gott, König und Kaiser in einem", erklärt Baierl. "Das Fahrgeld musste entfaltet und abgezählt bereitgehalten werden. Es gab nur Einzelfahrscheine, die von den Schaffnern bis in die 70er-Jahre mit einer Lochzange, danach mit der Markierungszange entwertet wurden." Wer keinen Fahrschein hatte, zitterte vor dem Schwarzkappler, der ab 1949 als erkennbares Kontrollorgan in Erscheinung trat.

Strenge Regeln sollten die Fahrgäste ins Fahrzeuginnere leiten.

"KEIN EINSTIEG" stand dort, wo der Ausstieg war. So versuchte man, die Gäste weg von der Tür ins Wageninnere zu lenken. Schleunigst einsteigen mussten lange Zeit jene, die "die Blaue" sahen. Eine Garnitur mit blauer Tafel war nämlich die letzte des Tages, die noch eine komplette Runde abfuhr, die Garnitur danach "hat eingezogen", wie man sagt.

Schwere Verkehrsunfälle

Verkehrsunfälle führten bei den Wiener Linien zu sicherheitstechnischen Verbesserungen: Als der Fahrer im 39er (heute 38er) am 2. August 1960 betrunken beim Bergabfahren nicht bremste, sprang die Garnitur an der Ecke Billrothstraße und Döblinger Hauptstraße aus den Gleisen und krachte in den Gegenzug. 40 Personen wurden schwer verletzt, 21 verunglückten tödlich. Als Folge wurden Ganzstahlwagen mit Schienenbremsen gebaut, und die Wiener Linien setzten stärker auf Busse.

So gemütlich waren einst die Sitzplätze in den Wiener Linien. Christian Fischer

Vom legendären W IV O ("der Bus des Roten Wien") gab es 103 Stück, der Fahrer saß noch rechts, und das Rauchen war erlaubt. Noch im Museum erhalten ist der Bus, der am 1. August 1976 zusammen mit der Reichsbrücke abstürzte. Außerdem führte man den Doppeldeckerbus (13A!) ein, der sich aber nie durchsetzte: "Die Wiener hatten stets Angst, dass sie von oben nicht rechtzeitig hinunter zum Ausstieg kommen." 1991 wurde er endgültig eingezogen.

"Ein-Mann-Betrieb" hieß ab den 70er-Jahren das Rezept gegen einen spürbaren Personalmangel. "Hängebauchschwein" nannten die Wiener die erste Großraumgarnitur. Die Weiterentwicklung hieß Wagentyp F, in dem nun "der schaffnerlose Betrieb" möglich war, der Wolfgang Ambros zu seinem nostalgischen Hit inspirierte: "Schaffner sein, des woa amoi wos." Am 20. Dezember 1996 fuhr die letzte Fahrer-Schaffner-Paarung auf der Linie 46 in die Remise. Die Folgetypen E und E1 prägten mit ihren Holzbänken bis letztes Jahr das Stadtbild, parallel zum Mitte der 1990er-Jahre eingeführten Ulf.

Die umstrittene U-Bahn

"Die Stadtplaner glaubten lange Zeit, dass, wenn sie die Schnellbahn erfinden, dazu die Stadtbahn anbieten plus ein paar Busse und Straßenbahnen fahren lassen, Wien mit öffentlichem Verkehr gut versorgt wäre. Das war eine Fehleinschätzung", sagt Baierl. Daher begann man in den 60er-Jahren, die Untergrundstraßenbahn zu bauen, der daraus resultierende Bau der U-Bahn wurde aber total abgelehnt. 1968 wurde das heutige U-Bahn-System beschlossen, PR-Kampagnen warben mit dem Spruch "Oben ohne!" und einer entsprechend gekleideten Frau. Als Friedensreich Hundertwasser gegen den Abriss der Stadtbahnstationen entlang der späteren U4 auftrat, stockte der Bau ein letztes Mal, die Station Meidlinger Hauptstraße war da aber schon weggerissen. 1969 konnte es endgültig losgehen.

Hans Baierl in einer alten Elektrischen im Verkehrsmuseum Remise.

Die Farbe Silber der U-Bahn-Garnituren sollte die Wiener Linien mit "futuristischem Touch" in eine Zukunft lenken, in der sie heute längst angekommen sind. Bald wird einer "Fohra sein, des woa amoi wos" singen, denn für die 747 Millionen jährlichen Fahrgäste hat mit dem Bau der U5, der Inbetriebnahme der Flexity-Straßenbahnen, einem Bikesharing-Angebot, der Wien-Mobil-App und der geplanten Umstellung auf fahrerlosen Betrieb die nächste Zukunft längst wieder begonnen. (Manfred Rebhandl, 27.12.2023)