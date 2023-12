Julia Furdea und Jakob Glanzner im Puls 4-Frühstückfernseh-Format "Café Puls". Foto: Monika Fellner

Wien - Mit zwei neuen Moderatoren startet das Puls 4-Frühstückfernseh-Format "Café Puls" am 2. Jänner in das neue Jahr. Ab dann werden sich die beiden Neulinge Julia Furdea und Jakob Glanzner mit dem Tandem bestehend aus Bianca Schwarzjirg und Florian Danner im Wochenrhythmus abwechseln, wie Puls 4 am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

Zu sehen ist die Reihe weiter von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr. Zwischen 2. und 5. Jänner wartet man zum Start in den Tag überdies mit einer "Good News Only"-Schiene auf: "Nach Jahren intensiver Berichterstattung über Pandemien und Konflikte ist es an der Zeit, auch die erfreulichen Entwicklungen und inspirierenden Geschichten in den Fokus zu rücken", so der "Café Puls"-Sendungsverantwortliche Marian Kocsan. (APA, 27.12.2023)