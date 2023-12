Hypochonder Oskar Schifferle (Harald Schmidt, rechts) mit Hypochonder Jens Kessler (Ingolf Lück) mit Hanna Liebhold (Barbara Wussow). Foto: ORF/ZDF/Dirk Bartling

Mord und Totschlag, Ermittlungen, die nicht von der Stelle kommen, mühsame Spurensuche und komplexe Mutter-Sohn-Beziehungen: Während die ARD gegen Ende der Weihnachtsfeiertage einen recht blutigen Tatort servierte, setzen die Programmmacherinnen und TV-Macher im ORF und im ZDF traditionellerweise mit dem Traumschiff auf Eskapismus.

Eine natürlich kühl kalkulierte Quotengeste: Hirn ausschalten und sich mit Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes und Harald Schmidt berieseln lassen nach anstrengenden Feierlichkeiten. Diesmal machte sich die eingeschworene Crew auf nach Amerika, in der 99. Folge ist Utah das Ziel.

Das Rezept bleibt unverändert. Ein bisschen Beziehungsknatsch, ein bisschen Slapstick, ein bisschen blaues Meer, ein bisschen Landschaft, ein bisschen Dramatik. Und Sätze wie "Gesundheit ist für mich nur ein kurzer Moment des Glücks im steten Wandel der Ereignisse", ausgesprochen von Hypochonder eins, Ingolf Lück, der sich diesmal mit Hypochonder zwei, Harald Schmidt, ein lächerliches Wettbuhlen um die Gunst von Schiffsärztin Dr. Delgado liefert.

Alles sehr aufgesetzt, alles nicht einmal mäßig amüsant. Diese Reise gerät zu einem – an sehr langen Haaren herbeigezogenen ­– harmlosen Nonsens. Da helfen auch Harley-Fahrten zu Born to be wild, Wolfgang Fierek als Schlitzohr im Cowboylook mit Fransenjacke und Kai Pflaume als gnadenloser Sheriff nichts.

"Man hat viel Zeit zum Reden, aber man kann nicht abhauen", sagt Pseudopsychologin Barbara Wussow einmal über die Vor- und Nachteile einer Reise mit dem Schiff. Wie gut, dass es dem TV-Publikum da anders geht, flüchten geht hier immer, die Fernbedienung liegt bereit. (Astrid Ebenführer, 27.12.2023)