Dieses Bild wurde mit der KI Midjourney erstellt. Der Prompt lautete: "illustration of a friendly looking robot, presenting newspapers, looking at the camera. --ar 3:2" Midjourney/Der Standard

Über ein Jahr ist es nun her, dass OpenAI sein ChatGPT in die freie Wildbahn entließ – und danach passierte, was Beobachter rasch als das "Jahr der KI" titulierten: 2023 war jenes Jahr, in dem die Technologie salonfähig wurde, in der breiten Masse landete, abends am Stammtisch ebenso wie mit Lehrkräften auf diversen Elternabenden diskutiert wurde. Besonders in der ersten Hälfte des Jahres erblickten gefühlt jede Woche zig neue KI-Tools das Licht der Welt, deren Anwendungsbereiche so gut wie jede Branche und noch so kleine Nische abzudecken schienen. Texte können via KI verbessert und übersetzt, Stimmen geklont, Melodien komponiert, Bilder ebenso wie Videos und Kochrezepte wie aus dem Nichts generiert werden.

Die rasche Entwicklung sorgte auch für Unsicherheit. Und so unterschrieben unter anderem Yuval Noah Harari und Elon Musk einen offenen Brief, in dem sie eine Pausierung forderten. Ängste kamen auf, dass die Software irgendwann schlauer als die Menschen werden könne und diese folglich auslöschen werde. Andere wiederum hatten viel bodenständigere Bedenken und sorgten sich um ihren Job. Ironischerweise war es dann ausgerechnet OpenAI-Chef Sam Altman selbst, der gekündigt wurde, nur um wenige Tage später wieder eingestellt zu werden. Regulierungsversuche gab es ebenso, um mehr Sicherheit in die Sache zu bringen: Die EU-Institutionen einigten sich gegen Ende des Jahres doch auf eine Version des AI Act, andere Länder dürften folgen.

Blickt man nun objektiv darauf, was von dem ganzen Hype zu Jahresende geblieben ist, so könnte sich Enttäuschung breitmachen: Zwar wird ChatGPT von Schülerinnen und Schülern ebenso von Lehrkräften im Bildungsbereich eingesetzt, die eine oder andere Person wird sich von DeepL Translate einen Text übersetzen oder von DeepL Write stilistisch verschönern lassen – doch das war es im Grunde schon mit den bewussten Anwendungen in der breiten Masse. Bis jetzt zumindest.

Ausblick auf 2024 ...

Denn diverse KI-Enthusiasten haben stets betont, dass KI immer besser, aber niemals schlechter werden wird. "Die kurzfristige Auswirkung wird überschätzt, die langfristige Auswirkung dafür weit unterschätzt", sagte mir schon im Frühjahr auch ein Manager eines amerikanischen IT-Konzerns. Mit anderen Worten: Nach der anfänglichen Euphorie und dem wilden Ausprobieren wird KI ab 2024 verstärkt ihren Weg in produktive Alltagsanwendungen finden.

Das wird sich zunächst darin äußern, dass Konzerne wie Adobe, Google und Microsoft die Technologie zunehmend in ihre Produkte integrieren, um diese durch neue Funktionen zu bereichern. Dies reicht von der Text- und Bildgenerierung und der Videoanalyse bis zur Fotografie: Schon jetzt kommt KI in Kameraanwendungen moderner Smartphones zum Einsatz, um eine bessere Fokussierung oder Belichtung zu erreichen. Apple wiederum verhandelt derzeit anscheinend mit Medien, um deren Archive für KI-Trainingszwecke zu nutzen.

Man geht aber auch davon aus, dass KI im kommenden Jahr auf politischer Ebene eine tragende Rolle spielen wird. Und zwar nicht nur, weil diverse Heere in aller Welt ihr Waffenarsenal mit KI aufrüsten, sondern auch als Begleitung der Wahlkämpfe im Superwahljahr 2024: So setzen die Demokraten in den USA schon jetzt einen KI-Callbot ein, der mit zehntausenden Anrufen pro Tag für die Demokratin Shamaine Daniels wirbt – inklusive gezielter Ansprache auf Basis der individuellen Interessengebiete.

... und darüber hinaus

In diesem Kontext ist zu erwarten, dass auch die Erstellung und Verbreitung von Fake News im kommenden Jahr und darüber hinaus zunehmen wird. Gefälschte Bilder sind schon jetzt beim Drüberscrollen in sozialen Medien kaum von echten Inhalten unterscheidbar, die Qualität der Fälschungen wird weiter zunehmen, die Einstiegshürden weiter sinken. Und somit wird zunehmend die Herausforderung entstehen, diese Seuche in den Griff zu bekommen. Eines ist jedenfalls klar: Mit einer freiwilligen Kennzeichnung von KI-Inhalten ist hier noch nichts gewonnen.

Darüber hinaus wirkt es recht wild, was Marktforscher Gartner für die kommenden Jahre prognostiziert. So soll es bis 2028 in der Produktion, dem Verkauf und der Logistik mehr Roboter als menschliche Arbeiter geben. Und nicht nur das, die Maschinen sollen auch konsumieren: Bis zu 20 Prozent des Umsatzes sollen im Jahr 2030 durch automatisierte Einkäufe zustande kommen. Als "Machine-Customer-Market" wird diese Entwicklung bezeichnet, bei der sich die Robo-Einkäufer im Gegensatz zu menschlichen nicht von emotionalisierender Werbung beeinflussen lassen.

Wir werden auch diese Entwicklung im Auge behalten und wünschen einen erfolgreichen Start in das Jahr 2024, in dem es offensichtlich weiterhin viel zu berichten geben wird. (Stefan Mey, 30.12.2023)