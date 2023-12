Die Feuerwehr musste zu einem Einsatz bei der Kirche Maria Namen ausrücken. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Eine vor der Kirche Maria Namen in Wien-Ottakring platzierte mobile Klokabine ist am Nachmittag des Stefanitages in Brand gesetzt worden. Das Feuer beschädigte die angrenzende Fassade, bestätigte die Polizei einen Bericht der "Kronen Zeitung". Derzeit laufen die Ermittlungen wegen Verdachts auf Sachbeschädigung durch Brand gegen unbekannte Täter. Ein Zusammenhang mit der derzeitigen Gefährdungslage ist aktuell auszuschließen, teilte die Polizei mit.

Nach der Festnahme von drei Terror-Tatverdächtigen wurden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen der Exekutive ergriffen. Die zwei Männer und die Frau sollen einem länderübergreifenden radikalislamistischen Terrornetzwerk angehören, das Anschläge auf den Kölner Dom und den Stephansdom erwogen haben soll. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien wurde nun über den Vorfall in Wien-Ottakring informiert.

Der ÖVP-Obmann des Bezirks Ottakring, Stefan Trittner, war nach der Tat einer Aussendung zufolge "erschüttert". Er sprach von einem "Anschlag", der "ein Angriff auf unsere Kultur und auf unser friedliches Zusammenleben" darstelle. "Man kann auch nicht an Zufall glauben, wenn an den Weihnachtsfeiertagen ein Brandanschlag auf eine Kirche verübt wird", spekulierte Trittner. (APA, red, 27.12.2023)