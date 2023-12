In Österreichs Tischtennissport läuft es nicht rund. IMAGO/Joaquim Ferreira

"Weihnachts-Überraschung!" So zurückhaltend titelte der Tischtennisverband seine jüngste Aussendung, war doch weiter unten im Text sogar von einem "Weihnachtswunder" die Rede und davon, dass "ein großartiges Weihnachtspaket ins ÖTTV-Büro geflattert" sei. Bei diesem Paket könnte es sich gut und gerne auch bloß um eine E-Mail-Nachricht gehandelt haben, was der Freude aber keinen Abbruch tat und tut. Inhalt: Österreichs Männerteam bekommt eine Wildcard für die Mannschafts-WM in der zweiten Februarhälfte in Busan, Südkorea, und damit die unverhoffte Chance, sich doch noch für die Olympischen Spiele (ab 26. Juli) in Paris zu qualifizieren.

Die Überschrift hätte auch noch "Weihnachts-Unfrieden" lauten können. Denn trotz der Überraschung, trotz des Wunders bleibt die Frage, ob es nun endlich rundläuft im heimischen Tischtennissport. Seit Wolfgang Gotschke im Juni 2021 als Präsident angetreten ist, gibt es immer wieder Wickel. Die Bundesliga matcht sich mit der Verbandsführung, Vereine matchen sich mit Landesverbänden. Einem Verein (TTC Villach) wurde sogar die Teilnahme an der Meisterschaft verwehrt, sein Obmann Werner Feuerabend fühlte sich durch neue Werberichtlinien "geknebelt", er verweigerte seine Unterschrift und klagte den Verband auf Schadenersatz.

Ein von mehreren Landesverbänden eingebrachter Antrag, den Bundesliga-Vorsitzenden aus dem ÖTTV-Vorstand zu wählen, wurde im letzten Moment zurückgezogen. Doch Mitte Dezember fanden die Zwistigkeiten einen neuen Höhepunkt. In einer Nachricht der Nationalteamspieler an den Vorstand und die Präsidentenkonferenz des Verbands fasste Spielervertreter David Serdaroglu gleich mehrere Vorwürfe gegen die ÖTTV-Führung zusammen.

Lauter Missverständnisse?

Aus der Nachricht, die dem STANDARD vorliegt, lässt sich herauslesen, dass die Spieler befürchteten, ihr Trainingsstützpunkt werde von Stockerau nach Wiener Neudorf verlegt. Sollte man sie im Jahr der Olympischen Spiele und einer Heim-EM (Linz, Oktober) aus ihrem gewohnten Umfeld herausreißen, würden sie dies als "grob fahrlässig" und "nicht nachvollziehbar" empfinden, hieß es da. Zudem sei mit ihnen diesbezüglich rein gar nichts besprochen worden.

Vom STANDARD damit konfrontiert, überrascht Verbandspräsident Gotschke mit der "Klarstellung: Der ÖTTV möchte in Stockerau bleiben". Es solle bloß ab Anfang Juli 2024 der Vertragspartner ein anderer sein. Der ÖTTV macht klar, dass er mit der Geschäftsführung des Leistungszentrums über Kreuz ist und direkt mit der Stadtgemeinde kooperieren will. Man habe "mit der Bürgermeisterin vereinbart, dass Anfang 2024 mit den Vertragsverhandlungen begonnen wird".

Wieso die Spieler davon ausgingen, nach Wiener Neudorf übersiedeln zu müssen, kann der Verband nicht erklären. Alles nur ein Missverständnis? Die Spieler beschweren sich auch darüber, "dass die allgemeine Trainingssituation schlechter geworden ist". Der Verband habe dem besten Physiotherapeuten "nur einen unattraktiven Turniervertrag" angeboten, zudem stehe dem Nationalteam kein Fitnesstrainer mehr zur Verfügung. Darüber hätten sich Spielervertreter Serdaroglu und Bundestrainer Chen Weixing in einer Sportausschuss-Sitzung beschwert. Doch habe es "von der sportverantwortlichen Seite diesbezüglich keine Initiativen" gegeben.

Auch das will Gotschke nicht auf sich sitzen lassen. "Ich weiß, dass sich der eine oder andere in seinen Aussagen instrumentalisieren hat lassen", hält er "mit einer gewissen Verwunderung, aber auch Enttäuschung" fest. Er habe "bereits klärende Gespräche geführt", auf den Bundestrainer komme "ein Evaluierungsgespräch" mit dem Sportdirektor zu. "Offensichtlich muss hier nachgeschärft werden." Sportdirektor ist Ex-Spitzenspieler Stefan Fegerl, zudem einer von drei hauptamtlichen ÖTTV-Vizepräsidenten.

Wie bei einem Ringerl

Das Angebot an den besagten Physiotherapeuten war laut Gotschke kein schlechteres, sondern ein besseres, es sei dennoch abgelehnt worden. Und den Aktiven stehe, falls der Bundestrainer es anfordere, "jederzeit sowohl ein Athletiktrainer als auch eine Masseurin zur Verfügung". Missverständnisse, wo man hinschaut. Quasi ein einziges Nach- und Davonlaufen, wie bei einem Ringerl.

Das gilt auch für die vom Verband nicht beschickte Team-WM 2022 in Chengdu, China. Von Spielerseite ist zu hören, dass Österreich sehr wohl hätte teilnehmen können. Gotschke stellt das in Abrede. Tatsache ist, dass schon das Fehlen bei dieser WM die Chancen auf eine österreichische Olympia-Teilnahme in Paris deutlich geschmälert hat. Mit einer Überraschung wird es kaum getan sein – aber vielleicht passiert ja noch ein Wunder. (Fritz Neumann, 28.12.2023)