Wer für sozialen Ausgleich und mehr Gerechtigkeit eintritt, ist heute schnell ein verdächtiger Linker. Das liegt auch am zunehmenden Rechtsruck und am Verschwinden der Mitte

In seinem Gastkommentar schreibt Josef Christian Aigner, Bildungswissenschafter und Psychoanalytiker, über den Linkstrend der SPÖ.

Andreas Babler führt die SPÖ nach links. Das sehen laut einer Umfrage Anhänger wie Gegner des neuen Parteichefs. Foto: APA / Erwin Scheriau

In den vergangenen Wochen gab es Debatten darüber, inwieweit Andreas Babler die SPÖ nach links führe. In einer STANDARD-Umfrage bejahten dies rund 45 Prozent der Befragten. Allerdings klingt das manchmal so, als ob dieser Linkstrend etwas Verwerfliches und Bedenkliches wäre – für Babler, für die SPÖ und für ganz Österreich. Warum eigentlich?

Schließlich beobachten wir doch, dass in Zeiten zunehmenden Rechtsrucks und eines Verschwindens der Mitte schnell einmal alles, was sich für soziale Gerechtigkeit und Umverteilung einsetzt, "links" ist. Und das nicht nur in Europa: So meinte etwa der neue rechte Präsident Argentiniens, Javier Milei, sein Landsmann Papst Franziskus sei ein "Repräsentant des Bösen auf Erden" und mehr oder weniger ein Ableger des Kommunismus. Wer also die Option für die Armen und sozial Schwachen ernst nimmt, wird von der Rechten und vom herrschenden Meinungsklima schon als Bedrohung (für wen eigentlich?) angesehen. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Man schaue in die rechtsdiktatorisch regierten Länder, wie dort mit demokratischen Strukturen in Medien und Justiz verfahren wird, wie die Rechte der Frauen oder von Minderheiten, erst recht von Flüchtenden, mit Füßen getreten werden.

Heißes Eisen

Die Reaktionen auf eine politische Programmatik wie die des neuen SPÖ-Chefs verraten meistens – zu Unrecht – einen unheilvollen Unterton, wie man an Beispielen zeigen kann: Vermögenssteuern – geht doch nicht, da flüchten alle Vermögenden ins Ausland. Wirklich? Wie ist es dann in den meisten europäischen Ländern, die alle Vermögenssteuern haben? Bricht dort die Wirtschaft zusammen und verflüchtigen sich die Reichen? Oder die 32-Stunden-Woche (wo sie geht, versteht sich), die ist überhaupt des Teufels: kein Wachstum mehr, der Wohlstand gefährdet, Arbeitskräftemangel potenziert! Aber wie ist das in jenen europäischen Betrieben, die das erfolgreich ausprobiert haben und deshalb dabei bleiben wollen: keine Produktivitätseinbußen, kein Mangel an Arbeitskräften, kein Zusammenbruchsgeheul!

Schließlich das heiße Eisen der Migrationspolitik: Während fast alle anderen dieses Thema in ethisch schäbiger, einfallsloser Weise als Wahlkampfthema auf dem Rücken Flüchtender ausschlachten und damit bei den "kleinen", sich abgehängt fühlenden Leuten subtile Ängste schüren, zeigt Babler in Traiskirchen, dass ein humanitärer Umgang mit Flüchtenden einen Mandatezuwachs bringen kann. Dann nämlich, wenn klargestellt wird, dass neben den Problemen Geflüchteter auch die der sozial schwachen Einheimischen ernst genommen werden. Welche Partei tut das sonst? Und warum soll diese "Philosophie" nicht auch bundesweit greifen?

Bessere Chancen

Oder die Verbesserung der medizinischen Versorgung im Sinne schnellerer Facharzttermine: Wir alle wissen, dass wir eine Zweiklassenmedizin haben, dass Zusatzversicherte und Wohlhabendere bessere Chancen auf schnelle, kompetente medizinische Hilfe haben. Und wir wissen, dass Wahlärzte wesentlich attraktivere Einkommensbedingungen haben als Kassenärzte. Ist das nicht ein Missstand? Warum soll man so etwas aufrechterhalten? Gesundheit ist auch ein Menschenrecht, vor dem alle Menschen gleich sein sollten. Was dagegen?

Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Wer für sozialen Ausgleich und mehr Gerechtigkeit ist, ist also ein verdächtiger Linker? Besser, wenn die teilweise zu Recht erbosten Wählerinnen und Wähler zum "Volkskanzler" rennen?

Erstaunliche Parallelen

Der Herrgott im Titel ist übrigens bewusst gewählt: Denn der "Linke in Rom" steht mit seinen Forderungen der neuen sozialdemokratischen Politik im beschriebenen Sinn recht nahe. In seinem Buch zum zehnjährigen Amtsjubiläum, Ich bitte im Namen Gottes. Zehn Gebete für eine hoffnungsfrohe Zukunft, spricht Jorge Mario Bergoglio nicht nur von der christlichen Verpflichtung einer viel radikaleren Rücksicht auf ökologische vor ökonomischen Belangen (gegen "die ökologische Versündigung an unserem gemeinsamen Haus"), sondern kritisiert auch das krasse Unrecht zwischen Arm und Reich, fordert humanitäre Offenheit gegenüber Flüchtenden und dass Land, Wohnung und Arbeit für alle zugänglich sein müssten. Dass wir den Armen "nicht etwas von uns geben", sondern "ihnen zurückgeben, was ihnen gehört", erinnert auch an manches Babler-Diktum. Selbst die "Verkürzung der Wochenarbeitszeit" spricht Franziskus an, ebenso den Skandal der Kinderarmut auf der Welt und bei uns.

Dass der SPÖ-Chef kürzlich einmal christlich-soziale Wählerinnen und Wähler eingeladen hat, ein "Stück des Weges" – wie einst Bruno Kreisky – gemeinsam mit der Sozialdemokratie zu gehen, scheint also mehr als billige Propaganda zu sein: Es gibt erstaunliche Parallelen! Oder andersherum: Gemessen an der Botschaft der christlichen Evangelien und ihrer Option für die Armen und sozial Schwachen stehen in der gegenwärtigen politischen Landschaft Babler oder KPÖlerinnen wie Elke Kahr in Graz diesen irdischen Zielvorstellungen am nächsten.

Peinlich für die angeblich Christlich-Sozialen (die es kaum noch gibt) – aber so ist es. (Josef Christian Aigner, 28.12.2023)