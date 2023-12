"Das Traumschiff" unterwegs nach Utah; "New York Times" verklagt OpenAI und Microsoft wegen ChatGPT; "Love is Blind Japan" auf Netflix

Stiftungsratschef Lockl: "Fair, dass alle Beitrag leisten, die ORF nutzen" - Größe des Stiftungsrats wäre "in Privatwirtschaft nicht praktikabel", sagt der Vorsitzende und Unternehmensberater: "Aber der ORF ist ein Sonderfall"

Medienmenschen 2024: Diese Biester können Sie im ORF-Nachtprogramm überraschen - Damit die neuen "Vorstadtweiber" ab Neujahr auf der neuen ORF-Streamingplattform ORF On laufen dürfen, brauchen sie einen TV-Termin. Medienmenschen 2024, Teil 27

Fanni Schneider, Felix Oitzinger und Theresa Riess in "Biester". Foto: ORF

Born to be mild: Mit dem "Traumschiff" unterwegs nach Utah - Eskapismus mit Nonsens-Story und ein bisschen Beziehungsknatsch, ein bisschen Slapstick, ein bisschen Landschaft und ein bisschen Dramatik

Schadenersatz: "New York Times" verklagt OpenAI und Microsoft wegen ChatGPT - Die Zeitung wirft den Firmen vor, auf ihre Kosten ein Geschäft aufzubauen und fordert Schadenersatz

"Love is Blind Japan" auf Netflix: Die Liebe in der Kabine finden - Das Netflix-Paarungsformat "Love is Blind" ist ein perfektes Berieselungsprogramm – nun in Japan

Streit um öffentliche Medien in Polen: Ein Sender - drei Intendanten? - Abgewählte frühere Regierungspartei PiS leistet Widerstand gegen Personalumbau

Switchlist: "Midnight in Paris", Stopfleber, "Sisi", "Weltjournal" über Indien, "Die zweite Welle" im ZDF: TV-Hinweise für heute Abend.

