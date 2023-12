19.40 REPORTAGE

Re: Iberico-Schinken – Spaniens Nationalheiligtum Die höchste Qualitätsstufe stammt von schwarzen Schweinen, die frei unter Kork- oder Steineichen leben und nach Eicheln wühlen. Doch durch die steigenden Temperaturen der letzten Jahre tragen die Bäume deutlich weniger Eicheln. Das bedeutet für Schweinebauern weniger Schweine und weniger Umsatz. Bis 20.15, Arte

21.45 ON THE ROAD

Sommer auf drei Rädern (D 2022, Marc Schlegel) Flake schafft es nicht, dem Mädchen, für das er heimlich schwärmt, seine Liebe zu gestehen, er trifft falsche Entscheidungen und dann noch auf Drogendealerin Kim sowie den verbitterten Rollstuhlfahrer Philipp. Die drei machen sich mit einem Piaggio-Mopedauto auf den Weg von Stuttgart an den Bodensee. Liebevolle und gescheite Sommerkomödie. Bis 23.20, Arte

Kim (Emma Floßmann), Flake (Jakob Schmidt) und Philipp (Daniel Rodic, hinten) in "Sommer auf drei Rädern", 21.45 Uhr auf Arte. Foto: SWR/H. Lenhardt/Giganten Film

22.10 TARANTINO UND MORRICONE

The Hateful Eight (USA 2015, Quentin Tarantino) Eine warme Stube inmitten eines Schneesturms als unwirtlicher Ort: Das Zusammentreffen übler Gesellen in einer Raststätte entwickelt sich in Quentin Tarantinos Schneewesternkammerspiel The Hateful Eight zu einem gewaltigen Blutbad. Für seine formidable Musik bekam Ennio Morricone den überfälligen Oscar. Bis 1.15, Servus TV

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz & Quer: Kirchengeschichte in Rot-Weiß-Rot – Die Ära König Kardinal Franz König steht im Mittelpunkt der Dokumentation, in der Regisseur Christian Rathner die Entwicklungen der katholischen Kirche – in Ökumene, gesellschaftlichen Fragen und ihren Positionen zur Politik – in der Zweiten Republik umreißt. Bis 23.15, ORF 2

23.35 DOKUMENTATION

Being Michael Schumacher (1–5/5) In Being Michael Schumacher erzählt Autor Andreas Troll den Weg vom Jungen auf der Kartbahn an der Kiesgrube in Kerpen zu einer Motorsportlegende. Im Dezember 2013 zog sich Schumacher bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen zu, nur wenige wissen über seinen Zustand Bescheid. Troll lässt in seiner Dokureihe zahlreiche Sportgrößen und Weggefährten zu Wort kommen, unter ihnen Bruder Ralf Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Ross Brawn, Norbert Haug und Jean Todt. Bis 2.05, ARD