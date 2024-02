Bahnschienen müssen hohen Belastungen standhalten. Ein neues Verfahren soll helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. APA/GEORG HOCHMUTH

Rund um die Feiertage herrscht Hochbetrieb auf heimischen Bahnhöfen. Voll bepackt treten unzählige Menschen den Weg zu ihren Familien an, Studierende verlassen die Universitätsstädte in Richtung Heimat, dazu gesellen sich auch noch ein paar Touristinnen und Touristen. In etlichen Zügen herrscht ebenso dichtes Gedränge wie auf den Bahnsteigen. Als Reisender und Reisende braucht man in dieser Zeit häufig starke Nerven.

Hohe Belastungen

Stärke beweisen muss allerdings auch die Bahn-Infrastruktur selbst, und zwar Tag für Tag. Denn das insgesamt mehr als 5700 Kilometer umfassende Schienenverkehrsnetz in Österreich wird stark beansprucht. Pro Tag sind auf den verschiedenen Strecken fast 7000 Züge (2022) unterwegs. Im Personenverkehr kann die Radlast, also das Gewicht, das auf jedes Rad eines Schienenfahrzeugs wirkt, gut 20 Tonnen betragen, im Güterverkehr entsprechend auch deutlich mehr.

Kein Wunder also, dass sich durch die hohen Belastungen im Kontaktbereich zwischen den Schienen und den Rädern der Waggons irgendwann bei den Schienen ganze Netzwerke aus Oberflächenrissen, sogenannte Head-Checks, entlang der Fahrkante bilden können. Ob und wie stark solche Schäden auftreten, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab.

Konstante Kontrollen

"Die Westbahn hat eine andere Beanspruchung als die kurvenreiche Semmeringstrecke, und es gibt auch einen unterschiedlichen Mix aus Güter- und Personenverkehr. Deswegen ist wirklich jeder Punkt des Streckennetzes, besonders in Ländern wie Österreich, äußerst unterschiedlich beansprucht", weiß Hans-Peter Gänser vom Materials Center Leoben (MCL).

Der Zustand der Schienen wird durch regelmäßige Inspektionen überprüft, sowohl von geschultem Personal bei Streckenbegehungen als auch durch das Befahren mit speziellen Messzügen. Sobald die Head-Checks eine Tiefe von etwa ein bis zwei Millimetern erreicht haben, muss die Schiene in diesem geschädigten Bereich repariert werden, damit es zu keinem Bruch kommt.

Schleifzug verringert Schall

Deshalb, aber auch um für glattere und damit schallärmere Schienen zu sorgen, ist nach Angaben der ÖBB jede Nacht irgendwo in Österreich ein 70 Meter langer und 2500 PS starker Schleifzug mit 24 Schleifmotoren im Einsatz, der zwischen 0,3 und einem Millimeter abträgt.

An dieser Stelle setzt ein aktuelles Forschungsprojekt des MCL an. Die Idee ist, an neuralgischen Stellen des Streckennetzes Detektoren anzubringen, die den Zustand der Schienen kontinuierlich messen (Wayside Condition Monitoring) und die Entwicklung von Schäden vorhersagen (Predictive Maintenance).

Denn entscheidend für die Lebensdauer der Schienen ist, dass so wenig tief wie möglich und nur so oft wie unbedingt nötig geschliffen wird, müssen sie doch nach mehreren Schleifvorgängen ersetzt werden. Zudem ist die Instandhaltung mit hohem Zeitaufwand und teilweisen Sperren des Schienennetzes verbunden.

Elektromagnetische Felder

"Es dauert immer in der Größenordnung von hunderttausenden Überrollungen, bis ein Riss entsteht", sagt Gänser. "Unser Verfahren zielt darauf, dass wir an den neuralgischen Stellen, nämlich im Gleisbogen, wo wir wissen, dass ein Risiko für die Entstehung von Head-Checks besteht, die Risstiefe genauer messen können, als man das bisher mit Messzügen mit dem Wirbelstromverfahren kann", erklärt er weiter.

Bei der Wirbelstromprüfung wird ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das Veränderungen in der Schienenoberfläche erkennt und auf mögliche Defekte hinweist – mit einem Nachteil: "Damit kann man zwar erkennen, dass Risse in der Schiene sind, allerdings kann man je nach Schienenqualität nicht genau die Tiefe der Risse ermitteln."

Am MCL geht man daher einen anderen Weg. Dort wird ein Verfahren entwickelt und getestet, bei dem zwei jeweils unterhalb des Schienenkopfes gegenüberliegende Sensoren mit speziellen Ultraschallwellen, die sich an der Oberfläche der Schiene bewegen (Surface Acoustic Waves), allfällige Risse detektieren.

Ultraschall für die Schiene

Ultraschall kommt deshalb zum Einsatz, weil man relativ kurze Wellenlängen braucht, um die Risse in der Größenordnung von bis zu einem Millimeter Tiefe zu detektieren und exakt vermessen zu können. "Über die Frequenz stimmen wir die Eindringtiefe ab und damit die Sensitivität auf genau den Bereich der Risslängen zwischen 0,1 und einem Millimeter, die wir messen wollen", erläutert der Projektleiter.

Im Kern geht es laut Gänser darum, zu zeigen, dass sich mit akustischen Oberflächenwellen Head-Checks mit einer größeren Genauigkeit als mit der Wirbelstromprüfung messen lassen können. Bisherige Simulationen und Experimente seien vielversprechend verlaufen.

Schwache Signale

Probleme bereitet noch die Signalverarbeitung, räumt der Experte ein: "Es handelt sich ja um durchaus schwache Signale. Wir müssen uns also anschauen, wie das Signal durch alles, was dazwischen ist, geschwächt wird – und den Einfluss des Risses von allen anderen Einflüssen dazwischen trennen."

Das insgesamt drei Jahre dauernde Projekt läuft noch bis Herbst 2024. Als Träger des Kompetenzzentrums IC-MPPE – Integrated Computational Materials, Processes and Product Engineering – wird es im Rahmen des Programms COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) etwa vom Klimaschutzministerium gefördert. Abgewickelt wird die COMET-Förderung von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

Läuft in dem Forschungsprojekt am MCL alles nach Plan, könnten in Zukunft ergänzend zu den Messzügen fix verbaute Sensoren an kritischen Stellen des Streckennetzes dem Netzbetreiber rechtzeitig den "Gesundheitszustand" der Schienen melden. (Mario Wasserfaller, 7.2.2024)