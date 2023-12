Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) soll sich in einem Brief an die Infrastrukturministerin für den Bau des Lobautunnels eingesetzt haben. APA/EVA MANHART

Wien – Der Streit um den Lobautunnel spitzt sich zum Jahresende wieder zu. Nachdem erst in der Vorwoche das Land Niederösterreich eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingelegt hatte, um ein rechtliches Mitspracherecht zu erlangen, soll sich nun Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) per Brief an Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) gewandt haben. Laut einem Bericht des Kurier, fordert er darin, alle Straßenbauprojekte samt Lobautunnel, umzusetzen.

Brunners Brief wandte sich demnach an das Gewessler unterstehende Infrastrukturministerium und an die Asfinag: "Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) stellt das Einvernehmen über die Kostenpläne der Asfinag unter der Bedingung her, dass Infrastrukturministerium (BMK) und Asfinag alle gesetzlich normierten Projekte umsetzen und dafür auch Budget in der Mittelfristplanung zur Verfügung stellen", wurde das BMF zitiert.

Infrastrukturministerium verweist auf Klimacheck

Gewessler bleibt allerdings bei ihrer Ablehnung des Lobautunnels. "Zur Lobauautobahn inklusive des Tunnels durch das Naturschutzgebiet läuft aktuell die strategische Prüfung Verkehr", hieß es in einer Stellungnahme aus dem Infrastrukturministerium. Diese Prüfung sei die Voraussetzung um die Autobahn aus dem Bundesstraßengesetz zu streichen.

Der Klimacheck komme zum eindeutigen Ergebnis, dass die Lobauautobahn die Klimakrise weiter anheizen und dabei wertvolle Böden zerstören würde, hieß es weiter. "Aus diesem Grund - und um Schaden vom Nationalpark abzuwenden - wird das Projekt nicht weiterverfolgt. Dabei bleibt es natürlich und das Finanzministerium hat diese Vorgehensweise mit der Zustimmung zum Asfinag-Bauprogramm 2022 auch bestätigt."

Laut dem "Kurier"-Bericht habe Brunner 2022 das damalige Asfinag-Straßenbauprogramm ohne den Lobau-Tunnel nur abgesegnet, nachdem ihm der Verfassungsdienst in Absprache mit der Finanzprokuratur versichert hätten, dass diese Unterschrift nicht als Absage an den Lobau-Tunnel gewertet würde. Er sei davon ausgegangen, "dass die geplanten Straßenprojekte, die in den Asfinag-Plänen nicht mehr zu finden waren, nur 'ruhend gestellt' und nicht gestoppt sind und somit spätestens in zwei Jahren wieder in Angriff genommen werden", hieß es weiter. In dem aktuellen Brief sei nun festgehalten worden, dass diese Frist abgelaufen sei.

Jedoch hat Gewessler selbst im September 2022 angekündigt, eine so genannte "vertiefende Prüfung" zum Lobautunnel einzuleiten, in deren Folge das Projekt aus dem Straßenbaugesetz gestrichen werden soll. Basis für die Entscheidung war eine Expertise, wonach die Straße für die von Wien selbst gesetzten Klimaziele kontraproduktiv wäre.

Wie sie ausführte, dauere solch eine Prüfung im Schnitt zwei Jahre. Man werde sich aber bemühen, möglichst schnell voranzukommen - aber sie sei optimistisch, dass der Lobautunnel aus dem Gesetz falle. Die Bundes-ÖVP kritisierte den Vorstoß damals scharf und erklärte die Diskussion darüber für beendet, Kritik kam auch aus Wien (SPÖ, ÖVP und FPÖ) und Niederösterreich (ÖVP). In der Asfinag verwies man laut "Kurier" nun auf jene "strategische Prüfung Verkehr". Diese sei noch nicht abgeschlossen und so könnten für das Jahr 2024 auch keine Baukosten für die S1 im Bauprogramm vorgesehen sein. (APA, red, 27.12.2023)