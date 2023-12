Erfolgserlebnis für Jakob Pöltl (19) und die Raptors. USA TODAY Sports via Reuters Con

Washington/Toronto - Die Toronto Raptors haben im ersten Spiel nach Weihnachten in der National Basketball Association (NBA) auf die Siegerstraße zurückgefunden. Sie bezwangen die Washington Wizards auswärts mit 132:102 und durften damit nach zuletzt drei Niederlagen jubeln. Jakob Pöltl steuerte zehn Punkte, acht Rebounds, je zwei Assists und Steals sowie einen Block zum bisher höchsten Saisonerfolg der Kanadier bei. Der Wiener war 21:22 Minuten im Einsatz.

In ihrem 30. Saisonspiel lagen die Raptors ab dem 26:24 in der elften Minute immer voran. Am Ende stand ein laut Pöltl "starker Sieg bei den Wizards durch extrem gute Ballbewegung und Kampf in der Defense". Toronto hält nun bei einer 12:18-Bilanz und ist Elfter in der Eastern Conference. OG Anunoby erzielte als Topscorer 26 Punkte für die Raptors, auf die am Freitag im zweiten von drei Auswärtsspielen hintereinander mit den Boston Celtics ein großer Brocken wartet. Der NBA-Leader ist vor eigenem Publikum ungeschlagen (14:0).

Angeführt von Giannis Antetokounmpo mit 32 und Khris Middleton mit 27 Punkten setzten sich die Milwaukee Bucks bei den Brooklyn Nets mit 144:122 durch. Obwohl Luka Doncic 39 Zähler markierte, unterlagen die Dallas Mavericks den Cleveland Cavaliers mit 110:113. Kevin Durant verzeichnete beim 129:113 der Phoenix Suns auswärts gegen die Houston Rockets mit 27 Punkten, 16 Assists und zehn Rebounds ein Triple-Double.

Gordon von Hund gebissen

Aaron Gordon wird NBA-Champion Denver Nuggets wegen mehrerer Hundebisse vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner wurde über die Weihnachtstage vom Familienhund im Gesicht und an der rechten Wurfhand verletzt und musste mit 21 Stichen genäht werden. "Er ist in einem guten Zustand", teilten die Nuggets am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Wann Gordon, der bisher im Schnitt 13,6 Punkte für den NBA-Meister erzielte, zurückkehrt, ist noch offen. "Es war natürlich eine sehr traumatische Erfahrung", erklärte Nuggets-Trainer Michael Malone. "Das Wichtigste ist, dass er sich so viel Zeit nimmt, wie er benötigt. Wir sind eine Familie bei Siegen, Niederlagen und in schweren Zeiten, die Aaron gerade durchmacht." (APA, 28.12.2023)