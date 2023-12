Marco Rossi mit einem gescheiterten Versuch gegen Red-Wings-Goalie James Reimer. AP/Matt Krohn

St. Paul (Minnesota) - Der Vorarlberger Marco Rossi ist mit Minnesota Wild weiter im NHL-Aufwind. Am Mittwoch (Ortszeit) gab es gegen die Detroit Red Wings einen 6:3-Heimsieg, wobei Rossi den Assist zum 5:2 gab. Mit diesem Tor wurde die Partie endgültig entschieden, denn gut zwei Minuten davor war es 2:2 gestanden. Nach dem vierten Sieg in Folge bzw. dem siebenten in den jüngsten acht Partien rangiert Minnesota in der Western Conference auf Rang zehn. Rossi hält nun bei je elf Toren und Vorlagen.

Division-Leader Colorado Avalanche musste gegen die Arizona Coyotes eine 4:5-Niederlage nach Verlängerung hinnehmen, wobei die Coyotes einen Vier-Tore-Rückstand in einen Heimsieg umwandelten. Die Gäste hatten Mitte des Mitteldrittels auf 4:0 gestellt, da schienen die Weichen auf einen Auswärtssieg längst gestellt. Nach und nach holten die Gastgeber jedoch auf, Jack McBain traf schließlich in der fünften Minute der Overtime zum Sieg. (APA/Reuters, 28.12.2023)