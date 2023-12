Wegen der umstrittenen Blutsauerstoffmessung wurden die neuesten Apple Watches mit einem Importverbot belegt. Der US-Medizingerätehersteller Masimo sieht eigene Patente durch Apple verletzt. AFP/CHRIS DELMAS

Einmal hü einmal hott: Der Patentstreit von Apple mit einem Medizingerätehersteller aus den USA nimmt eine erneute Wendung. Aktuell darf Apple die neuesten Smartwatches der Serie 9 sowie die Ultra 2 in den USA wieder verkaufen. Die Frage ist nur, wie lange. Seit Mittwoch Ortszeit sind die Uhren wieder in vielen Apple-Stores in den USA erhältlich. Spätestens bis zum 30. Dezember sollen alle anderen Läden die Smartwatches wieder im Angebot führen. Der Onlineverkauf der Uhren ist ebenfalls in den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag mitteleuropäischer Zeit wieder angelaufen.

"Wir freuen uns sehr, den Kunden rechtzeitig zum neuen Jahr das komplette Apple Watch-Sortiment wieder anbieten zu können", so das Unternehmen in einer Mitteilung. Möglich machte das ein Berufungsgericht, das das von der International Trade Commission (ITC) verhängte Importverbot der Uhren nun wieder ausgesetzt hat – zumindest vorübergehend.

Wie lange die Uhren verkauft werden dürfen, ist nicht ganz klar. US-Medien gehen davon aus, dass die neuesten Apple Watches zumindest den Jänner über verkauft werden dürfen. Letztendlich hängt es aber von den US-Gerichten ab, wie es mit einem der Topseller von Apple weitergeht und ob das Importverbot wieder in Kraft tritt.

Eilverfahren für Apple

Das Einfuhrverbot für die Uhren wurde deshalb ausgesetzt, weil Apple beim Berufungsgericht ein Eilverfahren beantragte und erklärte, durch den Bann "irreparablen Schaden" zu erleiden, sollte das Verbot bestehen bleiben. Das Gericht gab dem Antrag vorerst statt, erklärte das Einfuhrverbot aber nicht für ungültig, sondern verordnete lediglich eine Pause. Das Berufungsgericht hat theoretisch die Möglichkeit, das Importverbot während des gesamten Verfahrens auszusetzen, wie "Macrumors" berichtet.

Entscheidet das Berufungsgericht jedoch, das Verbot während des Berufungsverfahrens doch nicht auszusetzen, muss Apple den Verkauf der Smartwatches in den USA einmal mehr stoppen. Die ITC hat nun bis zum 15. Jänner Zeit, Argumente vorzubringen, warum das Importverbot wieder in Kraft treten soll. Ab 15. Jänner entscheidet das Berufungsgericht dann, ob das Importverbot ausgesetzt bleibt.

Apple musste den Verkauf der jüngsten Generation der beliebten Smartwatches stoppen und nahm die Uhren am 21. Dezember aus dem Online-Store und entfernte die fraglichen Modelle nach dem 24. Dezember auch aus den physischen Läden. Grund war eine Entscheidung der ITC: Diese hatte Apple verboten, Komponenten zur Überwachung des Blutsauerstoffgehalts einzuführen – die aber in den Uhren fix verbaut waren. Diese sollen laut der Behörde Patente des Medizintechnikherstellers Masimo verletzen. Dieser Verkaufsstopp führte auch dazu, dass die Uhren nicht mehr repariert werden konnten.

Nachdem Apple die Smartwatches vorerst wieder anbieten und reparieren darf, dürfte das Unternehmen nun alles daran setzen, die Lagerbestände von Drittanbietern mit der Watch 9 und der Ultra 2 gewaltig aufzustocken. Denn auch wenn Apple den Verkauf wieder stoppen muss, sind Einzelhändler nicht davon betroffen. Sprich: Ketten wie Best Buy, Walmart oder Target dürfen die Uhren sehr wohl weiterverkaufen, ungeachtet des Verbots.

Apple schlägt Redesign der Watches vor

Zusätzlich zur Berufung gab Apple an, dass man "energisch rechtliche und technische Optionen" verfolgt, um sicherzustellen, dass das Unternehmen den Verbrauchern weiterhin die Watch Series 9 und Ultra 2 anbieten kann. Zu diesen Optionen gehört ein neues Design der Uhren, das dem US-Zoll mittlerweile zur Genehmigung vorliegt. Wie Apple die Uhren verändert hat, ist allerdings noch völlig unklar. Die betreffenden Stellen in der Berufung sind geschwärzt.

Für Apple ist der Verkauf von Smartwatches ein wichtiger Geschäftszweig. Laut CNN hat der Konzern im Jahr 2022 49 Millionen Smartwatches verkauft. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 sollen es 26,7 Millionen Exemplare gewesen sein. (pez, 28.12.2023)