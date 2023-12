Republikseigene "WZ" berichtet von Inseraten der Stadt in "Unsere Brigittenau". Die Zeitschrift ist im Besitz einer SPÖ-Bezirksrätin

Die republikseigene "WZ" (früher: "Wiener Zeitung") berichtet über Werbebuchungen in einer Brigittenauer Bezirkspublikation, die von einem SPÖ-Gemeinderat gegründet wurde und nun laut Firmenbuch seiner Frau gehört, einer SPÖ-Bezirksrätin. Laut Medientransparenzdaten der Medienbehörde Komm Austria wurden von Magistratsabteilungen 2022 25.351,92 Euro gebucht, im ersten Halbjahr 2023 waren es 9.218,88 Euro.

Cover von "Unsere Brigittenau", Ausgabe 7 aus dem Jahr 2023. Unsere Brigittenau / Damm Werbung / Faksimile

Das 2024 in Kraft tretende Wiener Parteienförderungsgesetz verlangt von Magistratsabteilungen, nicht in Parteien nahestehenden Publikationen zu buchen, betont die "WZ". In der Publikation finden sich auch Einschaltungen der Bezirksverwaltung und etwa der stadteigenen Wien Energie.

Medieninhaber und Herausgeber der Publikation "Unsere Brigittenau" ist die Damm Werbung Werbeges.m.b.H., die laut Firmenbuchdaten 1994 von Erich Valentin gegründet wurde. Er ist Landtagsabgeordneter und Gemeinderat der SPÖ in Wien. Laut "WZ" ist Valentin auch einziger Mitarbeiter der Damm Werbung, die heute im Alleineigentum seiner Frau Sabine Valentin steht, die auch als Geschäftsführerin der Firma eingetragen ist. Valentin ist auch Obmann des "Vereins zur Förderung fortschrittlicher Politik", der im Impressum als "Gründer und Patronanz" aufscheint.

DER STANDARD bat Erich und Sabine Valentin via Mail um Stellungnahme, auch den für Stadtkommunikation zuständigen Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (PID). Stellungnahmen werden bei Vorliegen ergänzt.

Die "WZ" zitiert den PID dazu mit: ""Unseres Wissens ist der Medieninhaber der Bezirkszeitung 'Unsere Brigittenau' weder eine politische Partei noch eine nahestehende Organisation im Sinne des Parteiengesetzes." Sabine Valentin erklärte gegenüber der "WZ": "'Unsere Brigittenau' ist ein privatwirtschaftlich geführtes Medium und keine Parteizeitung." Erich Valentin zitiert das Onlinemedium, er habe "keinen unternehmerischen Einfluss auf das Medium".

Auf der Website der SPÖ Brigittenau gibt es übrigens alle Ausgaben von "Unsere Brigittenau" zum Download, die Bezirkspartei dankt "für die Erlaubnis" dazu. (fid, 28.12.2023)