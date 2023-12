Bauersfrau mit ihren Kindern in der Folge "Geiseln der Kälte", zu sehen am 29. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF 3. Foto: ORF

Seit 27. Dezember zeigt ORF 3 die Dokumentarserie "Österreich – Die ganze Geschichte", in 40 Folgen sollen gut 1.000 Jahre rot-weiß-roter Geschichte aufbereitet werden. Die ersten beiden Folgen kamen am Mittwoch im Hauptabend von ORF 3 mit Marktanteilen von 16 Prozent (Folge eins um 20.15 Uhr) und 21 Prozent (Folge zwei ab 21.00 Uhr) vor allem in der jungen Zielgruppe der Zwölf- bis 29-Jährigen gut an.

Zehn Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum

Beim Gesamtpublikum ab zwölf Jahren liegt der Marktanteil bei zehn beziehungsweise neun Prozent. Für den Spartensender ORF 3 herausragende 242.000 und 235.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei, das bedeutet 3,2 beziehungsweise 3,1 Prozent Reichweite.

Die Reihe ist auf vier Jahre angelegt und beginnt im Jahr 996 mit der ersturkundlichen Erwähnung des Namens Ostarrichi. Weiter geht es am 28. und 29. Dezember sowie am 2. und 3. Jänner – mit jeweils 45-minütigen Doppelfolgen. Neben der linearen Ausstrahlung auf ORF 3 gibt es auch begleitende Schwerpunkte in Hörfunk und online.

Grafiken, Statistiken, Reenactment-Szenen

Die Reihe präsentieren Andreas Pfeifer und Mariella Gittler, die Geschichte Österreichs wird mit animierten Grafiken, Statistiken und Reenactment-Szenen aufgearbeitet. Die Macher setzen vor allem auf Einzelschicksale, die jeweils für eine Epoche oder ein Thema stehen. Begleitet wird das Projekt von einem wissenschaftlichen Beirat.

Die einzelnen Episoden tragen Titel wie "Die Herrschaft des Hungers" (Folge 2), "Geiseln der Kälte" (Folge 5) oder "Am Schafott der Freiheit" (Folge 10). Während letztere sich mit den aufkeimenden Unruhen unter Maria Theresia und ihrem Sohn Joseph II. beschäftigt, rückt "Die Meisterdiebin" (Folge 4) die königliche Kammerfrau Helene Kottannerin in den Fokus, um von Geschlechterrollen der damaligen Zeit zu erzählen. Und mit "Der Patient null" (Folge 8) rückt die Pest mit Infektionsraten und Quarantänevorschriften ins Zentrum. (red, APA, 28.12.2023)