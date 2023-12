Julia Scheib war mit einer passablen Fahrt einziger Lichtblick im Lager der Österreicherinnen. AFP/VLADIMIR SIMICEK

Lienz - Österreichs alpine Skifrauen haben am Donnerstag beim Riesentorlauf in Lienz negativ überrascht. Mit Julia Scheib als 14. und Franziska Gritsch als 29. konnten sich nur zwei Läuferinnen von Ski Austria für die Entscheidung (ab 13.15 Uhr, ORF 1) qualifizieren. Katharina Liensberger (32.), Elisabeth Kappaurer, Katharina Truppe (beide ex aequo 33.), Stephanie Brunner (39.), Elisa Mörzinger (42.), Nina Astner (48.), Lisa Hörhager (51.) und Ricarda Haaser (55.) haben ihren Arbeitstag schon nach dem ersten Durchgang beendet.

Weit besser erging es Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin führt in 1:01,82 Minuten 0,63 Sekunden vor der Schwedin Sara Hector und 1,03 vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat als Vierte bereits 1,49 Sekunden Rückstand auf Shiffrin.

Während Scheib mit 1,96 Sekunden Rückstand auf Shiffrin gar nicht mal so weit weg von den Topplätzen liegt, hat Gritsch bereits 2,99 Sekunden ausgefasst.

"Ich habe gleich gemerkt, dass ich zu wenig Grip habe. Dann ist es brutal schwer, den Schwung richtig gut zu treffen", sagte Scheib. "Ich habe geschaut, dass ich das Beste draus mache." Im unteren Teil sei die Piste ganz anders, da habe es besser funktioniert.

Das Rennen begann mit einer rund zehnminütigen Verspätung. Vorläuferin Elena Riederer, eine Athletin aus dem C-Kader des ÖSV, kam zu Sturz und wurde über die Wiese neben der Piste von Rettungskräften geborgen. Die Niederösterreicherin bekam Steigeisen angelegt und verließ selbst das steile Gelände, zog sich aber eine Verletzung an der Schulter zu. (honz, luza, 28.12.2023)