Bedingt beeindruckt zeigt sich ein Jugendlicher von der heimischen Justiz – drei Tage vor seiner Gerichtsverhandlung beging er das nächste Verbrechen. APA/HARALD SCHNEIDER

Wien – Eigentlich sollte der 16-jährige Herr A. spätestens um 9.30 Uhr im Landesgericht für Strafsachen Wien sein. Zu diesem Zeitpunkt möchte Alexandra Skrdla, die Vorsitzende des Schöffengerichts, nämlich den Prozess um Raub, Erpressung, Nötigung, Körperverletzung und Anstiftung zur falschen Beweisaussage gegen ihn beginnen. Dass Skrdlas Zeitplan illusorisch ist, wird bereits um 9.15 Uhr klar. Denn da erreicht die Bewährungshelferin die Mutter des Angeklagten telefonisch, und beide sind noch daheim in Wien-Simmering.

Die Frau gibt ihren Informationsstand an die Vorsitzende weiter. "Und was hat die Mutter gesagt?", will Skrdla wissen. "Dass sie kommen. Und dass sie vergessen haben", berichtet die Bewährungshelferin. "Schön", quittiert das die Vorsitzende knapp. "Er hat mir gerade geschrieben, ob ich ihm die Adresse schicken kann", hat die Neustart-Mitarbeiterin Neuigkeiten. "Sie können ihm ausrichten, dass er sich in ein Taxi setzen und kommen soll oder sonst festgenommen wird!", droht Skrdla.

Um 9.56 Uhr ergreift die brodelnde Vorsitzende selbst die Initiative und ruft bei A. an. "Was heißt 'Auf dem Weg?'", hört man sie ungläubig. "Sind Sie im Taxi?" Die Antwort scheint diesbezüglich bejahend zu sein, allein, Skrdla kennt ihre Pappenheimer. "Der ist doch nie und nimmer im Taxi, das hört man doch!", meint sie nach dem Ende des Telefonats. Um 10.08 Uhr wird wieder die Bewährungshelferin zur Informationsquelle. "Er schreibt, er kommt in zwei Minuten." Tut der Syrer nicht, er klopft erst um 10.13 Uhr an die Tür des Verhandlungssaales.

45 Minuten Verspätung

"Sie sind 45 Minuten zu spät, wer zahlt das?", fragt die Vorsitzende den großgewachsenen Teenager. "Tut mir leid", sagt der leise. Hinter ihm betreten seine Mutter und seine Schwester den Raum. "Tut uns leid, wir haben vergessen", wiederholt die Schwester als Entschuldigung. "Und? Wo ist Ihr Anwalt?", lautet die nächste Frage Skrdlas an den 16-Jährigen. "Ich weiß es nicht", bedauert der. "Kein Wunder, da Sie auf keinen Kontaktversuch Ihrer Verteidigerin reagiert haben!", verweist ihn die Vorsitzende an seine ebenso seit einer Stunde wartende Rechtsvertreterin. Dieser wird kurz die Möglichkeit gegeben, sich mit ihrem Mandanten zu besprechen. Schließlich startet der Prozess, bei dem dem wegen Raubes und schwerer Körperverletzung Vorbestraften bis zu fünf Jahre Haft drohen, um 10.17 Uhr.

"Was machen Sie jetzt beruflich? Schule? Arbeit?", interessiert Skrdla zunächst. "AMS-Kurs", lautet die Antwort, 450 Euro bekommt A. von der Versichertengemeinschaft monatlich. Wie sich herausstellt, wurde der Teenager aus disziplinären Gründen von der Schule abgemeldet, danach ein Jugendcoaching wegen seiner ständigen Unpünktlichkeit vorzeitig beendet. Seine jüngste Gerichtsverhandlung wegen Raubes war am 20. Juni, drei Tage davor sollen die aktuell verhandelten Delikte begonnen haben.

An einem Samstag erschien der Angeklagte mit einem gewissen Mohammed und drei weiteren Bekannten in einem niederösterreichischen Bahnhof, berichtet die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer. Um einen 15-Jährigen zur Rede zu stellen, der möglicherweise A.s Ex-Freundin geküsst haben soll, genau weiß man das nicht. Das Opfer stritt das zunächst ab, worauf der Angeklagte dem 15-Jährigen zumindest zwei Faustschläge ins Gesicht versetzte und ihn zwang, sich zu entschuldigen. Das ist bekannt, da einer der Anwesenden die Szene gefilmt hat. Als die Vorsitzende den Angriff vorspielt, beginnt die Mutter des Angeklagten auf einem Zuseherinnensessel laut zu schluchzen.

Teilgeständiger Angeklagter

Zu diesem Vorwurf bekennt sich A. auch schuldig. Dass er dem Opfer aber ein Ladekabel, zwei Eau-de-Toilette-Flaschen und einen Silberring aus dessen Umhängetasche geraubt hat, bestreitet er. Das sei allein Mohammed gewesen. Den will der Angeklagte nicht näher kennen, obwohl es den Verdacht gibt, es könnte sich um seinen Cousin handeln. "Ich habe nur zugeschaut!", beteuert der Angeklagte. "Aber zugeschlagen haben Sie vorher schon? Und auch nicht gesagt, dass Mohammed das lassen soll?", stellt die Vorsitzende fest. "Ja", gibt A. zu. "Sehen S', und das reicht schon. Genau das ist der Raub." Noch etwas interessiert Skrdla: "Wie kommt man auf die Idee?" – "Ich weiß es nicht", kann A. nur antworten.

Nachdem das Opfer geflüchtet war und die Polizei alarmiert hatte, war der 16-Jährige rasch ausgeforscht. Vor der Einvernahme bei der Polizei kam ihm eine weitere Idee. Er schrieb die drei unbeteiligten Bekannten, die vor Ort waren, an. In der Nachricht forderte er 50 Euro, andernfalls würde er den Beamten erzählen, sie seien Mittäter. Nur einer ging auf dieses "Angebot" ein, Erpressung ist es dennoch. Einem der Gleichaltrigen schrieb er noch mehr: Vor dessen Zeugenbefragung instruierte A. ihn schriftlich: "Sag, ich hab ihm nur Faust gegeben. Sag, ich hab nix genommen." Der angeschriebene Jugendliche hielt sich nicht daran und sagte die Wahrheit.

Nach den Aussagen der Zeugen geht Skrdla den Akt durch. "Am 20. Dezember hätten Sie einen Termin bei der Jugendgerichtshilfe gehabt. Warum sind Sie da nicht hingegangen?", begehrt die Vorsitzende Auskunft. "Ich hab nichts bekommen", antwortet der Angeklagte. "Sie haben meine Schreiben auch bekommen, wieso sollen Sie das nicht bekommen?", glaubt ihm Skrdla das offensichtlich nicht. "Wie läuft's mit der Bewährungshilfe?" – "Gut, aber ..." – "'Gut, aber ...' Was heißt das?" – "Ich bin nicht immer hingegangen ..." – "Warum nicht?" – "Manchmal war ich krank, manchmal hab ich vergessen."

"Damals war ich dumm"

Die Unterstützung durch die Bewährungshilfe war aber ebenso wie die Absolvierung eines Anti-Gewalt-Trainings eine Weisung bei der vorhergehenden Verurteilung zu sieben Monaten bedingter Haft. "Was ist der Deal? Warum sind Sie derzeit nicht im Gefängnis?", versucht Skrdla zu ergründen, ob A. die Auflagen verstanden hat. "Also? Warum sind Sie nicht im Gefängnis?" – "Ich muss zur Bewährungshilfe gehen." – "Und wenn Sie verschlafen oder es vergessen? Gehen Sie dann auf ein Eis oder ins Gefängnis?" – "Ins Gefängnis", murmelt der Teenager. Er gibt sich auch reumütig: "Ich werde mich verbessern", sagt er beispielsweise, oder auch: "Damals war ich dumm. Jetzt habe ich mich benommen."

Dass A. den Ernst der Lage wirklich begriffen hat, darf zumindest vorsichtig angezweifelt werden. Denn während der Schöffensenat 15 Minuten lang über das Urteil berät, lacht er vor dem Saal herzhaft mit seiner Schwester und einem Bekannten. Die Fröhlichkeit nimmt rapide ab, als Skrdla das Urteil verkündet: zwölf Monate Haft, vier davon unbedingt. "Ich habe Ihnen zu Beginn gesagt, dass bis zu fünf Jahre Haft möglich sind. Geworden ist es eines, davon müssen Sie aber vier Monate ins Gefängnis. Es gibt nur die Möglichkeit – wenn Sie es bisher nicht verstanden haben –, einen Teil der Strafe unbedingt zu geben", begründet die Vorsitzende die rechtskräftige Entscheidung.

"Wenn Sie die Aufforderung zum Haftantritt bekommen, müssen Sie sich melden. Ich sag Ihnen auch: Falls Sie bis dahin eine Arbeitsstelle haben oder eine Ausbildung machen, ist auch eine Fußfessel möglich", motiviert Skrdla mit der Chance auf elektronisch überwachten Hausarrest. "Und vergessen Sie nicht: Sie haben jetzt schon 15 Monate bedingt offen, es wird bei jedem Mal schlimmer werden", macht sie dem 16-Jährigen klar. (Michael Möseneder, 28.12.2023)