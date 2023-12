Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. imago images/Michael Kristen

Wien - Zwei Männer haben eine 58-Jährige in der Nacht auf Montag auf offener Straße attackiert und vergewaltigt. Laut einer Aussendung der Polizei Wien flüchteten die Tatverdächtigen mit einer Handtasche.

Die Frau wurde schwer verletzt von einem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Die zwei Verdächtigen wurden ausgeforscht und am Dienstag in einer Wohnung in Wien-Brigittenau vorläufig festgenommen. Die Behörden orteten die zwei Männer über das Handy des Opfers. Beide sind 22 Jahre alt, einer ist italienischer, der andere rumänischer Staatsbürger. Beide zeigten sich zu den Tatvorwürfen teilweise geständig, heißt es von der Polizei. Sie wurden in eine Justizanstalt gebracht. (red, 28.12.2023)