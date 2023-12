Gesamtführender im Weltcup kam nach guten Zwischenzeiten auf der Stelvio zu Fall und wurde mit dem Hubschrauber in eine Krankenhaus geflogen

Marco Schwarz war bei seinem Premierenrennen in Bormio aussichtsreich unterwegs. AFP/FABRICE COFFRINI

Bormio - Großes Pech für Marco Schwarz. Der Führende im Gesamtweltcup kam am Donnerstag bei der Abfahrt auf der Stelvio in Bormio zu Sturz und krachte hernach in die Fangnetze. Der Österreicher schien zunächst ohne gröbere Verletzungen davongekommen zu sein, wurde dann aber doch von Helfern gestützt von der Strecke gebracht und mit geschientem Bein von einem Hubschrauber geborgen.

Schwarz hat erst vor Weihnachten mit dem Sieg beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio die Führung im Gesamtweltcup von Titelverteidiger Marco Odermatt aus der Schweiz übernommen und damit die Hoffnung genährt, als erster Österreicher seit Marcel Hirscher 2019 die Große Kristallkugel gewinnen zu können. Nach sieben Rennen führte der Allrounder mit 464 Punkten acht Zähler vor Odermatt. Der drittplatzierte Kroate Filip Zubcic hatte bereits 266 Punkte Rückstand auf Schwarz. Nun droht dem Kärntner eine schwere Knieverletzung und das vorzeitige Saisonaus.

Nach 20 Läufern führte der Franzose Cyprien Sarrazin in 1:50,73 vor Odermatt (+0,09 Sekunden) und dem Kanadier Cameron Alexander (1,23). Vincent Kriechmayr (2,07) war vorerst Vierter. Ausgeschieden sind der Norweger Aleksander Aamodt Kilde und der für Deutschland startende Tiroler Romed Baumann. (honz, 28.12.2023)