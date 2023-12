Gesamtführender im Weltcup kam nach guten Zwischenzeiten auf der Stelvio zu Fall und wurde mit dem Hubschrauber in eine Krankenhaus geflogen - Überraschungssieg an Franzosen Sarrazin

Marco Schwarz war bei seinem Premierenrennen in Bormio aussichtsreich unterwegs. AFP/FABRICE COFFRINI

Bormio – Großes Pech für Marco Schwarz. Der Führende im Gesamtweltcup kam am Donnerstag bei der Abfahrt auf der Stelvio in Bormio zu Sturz und krachte hernach in die Fangnetze. Der Österreicher schien zunächst ohne gröbere Verletzungen davongekommen zu sein, wurde dann aber doch von Helfern gestützt von der Strecke gebracht und mit geschientem, rechten Bein von einem Hubschrauber geborgen.

Schwarz hat erst vor Weihnachten mit dem Sieg beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio die Führung im Gesamtweltcup von Titelverteidiger Marco Odermatt aus der Schweiz übernommen und damit die Hoffnung genährt, als erster Österreicher seit Marcel Hirscher 2019 die Große Kristallkugel gewinnen zu können. Nach sieben Rennen führte der Allrounder mit 464 Punkten acht Zähler vor Odermatt. Der drittplatzierte Kroate Filip Zubcic hatte bereits 266 Punkte Rückstand auf Schwarz. Nun droht dem Kärntner eine schwere Knieverletzung und das vorzeitige Saisonaus.

Den Sieg holte sich Cyprien Sarrazin in 1:50,73 Minuten. Der 29-jährige Franzose verwies Odermatt (+0,09 Sekunden) und den Kanadier Cameron Alexander (+1,23) auf die Plätze. Odermatt hat damit die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Für Sarrazin war es bei seinem erst zehnten Abfahrtsstart der erste Erfolg in der schnellsten Disziplin. Davor hatte er im Weltcup erst einmal triumphiert, als er 2016 den Parallel-Riesentorlauf zu Alta Badia gewann.

Alles richtig gemacht hat Cyprien Sarrazin. AP/Alessandro Trovati

Vincent Kriechmayr (2,07) belegte als bester Österreicher Platz fünf, Daniel Danklmaier (2,92) kam nicht über Rang 18. hinaus. Deutlich an den Spitzenplätzen vorbei fuhren Daniel Hemetsberger (3,42), Otmar Striedinger (4,08), Stefan Babinsky und Stefan Rieser (beide ex aequo, 4,36). Vorjahressieger Kriechmayr wollte wie der ausgeschiedene Norweger Aleksander Aamodt Kilde einen Stein erwischt haben. "Ärgerlich, aber gehört dazu", sagte der Oberösterreicher. Zu den Geschlagenen gehörte vor dem Super-G am Freitag (11.30/ORF 1) auch Bormio-"König" Dominik Paris. Der siebenfache Stelvio-Sieger aus Italien, zuletzt auch Gewinner in Gröden, legte sich auf dem Weg zu einem möglichen Podestplatz zwischenzeitlich in den Schnee.

Sarrazin hatte mit einer Trainingsbestzeit bereits aufgezeigt und sich für seinen riskanten Fahrstil belohnt. Odermatt wollte sich nichts vorwerfen. "Es war die perfekte Fahrt, es ist alles aufgegangen, aber einer war schneller", sagte der Sieger von 27 Weltcuprennen, der in den vergangenen beiden Saisonen jeweils des Gesamtweltcup gewonnen hatte. (honz, APA, 28.12.2023)